Le Canada grimpe au classement de la FIFA

Il s'agit du plus haut classement du pays depuis que l'équipe a atteint la 53e place en octobre 2009.

Le meilleur classement de son histoire a été une 40e place, en décembre 1996.

Le Canada est 4e de la CONCACAF, derrière le Mexique (no 9), les États-Unis (13e, en perte de quatre places) et le Costa Rica (44e).

L'équipe dirigée par John Herdman a commencé l'année en 7e place. Elle a gagné 19 places lors des deux dernières mises à jour.

Le Canada visitera le Mexique avant d'accueillir le Panama (68e, hausse de six places) quand les qualifications de la Coupe du monde 2022 reprendront le mois prochain.

La Belgique demeure au sommet du classement mondial, suivie du Brésil, de l'Angleterre et de la France, qui ont échangé leurs places. L'Italie et l'Argentine ont conservé leurs cinquième et sixième rangs, tandis que le Portugal a devancé l'Espagne en septième place. Le Mexique et le Danemark complètent le top 10.

Seule la Libye a fait un bond plus important que le Canada dans ces derniers classements, gagnant 12 places jusqu'au 110e rang.

À lire aussi : L’Octogone, dernière étape pour le Canada en vue de la Coupe du monde 2022