Bo Bichette et Robbie Ray propulsent les Blue Jays vers une importante victoire

Bo Bichette a claqué un circuit et égalé un sommet personnel en carrière avec 5 points produits, le lanceur partant Robbie Ray a récolté 13 retraits au bâton en sept manches et les Blue Jays de Toronto ont signé une victoire de 6-3 contre les Rays de Tampa Bay mercredi après-midi.

Vladimir Guerrero fils a cogné deux doubles et marqué autant de points, et Teoscar Hernandez a ajouté un simple productif.

Les Blue Jays (82-64) ont porté leur dossier à 13-2 depuis le début du mois de septembre, et ils sont passés devant les Red Sox de Boston et les Yankees de New York au 1er rang dans la lutte au quatrième as dans la Ligue américaine.

Nous montrons à tout le monde qui nous sommes , a déclaré Bichette.

Les Rays (90-56) ont subi un cinquième revers à leurs sept dernières sorties. Ils présentent une fiche de 6-8 en septembre après avoir gagné 21 de leurs 27 matchs au mois d'août.

Ray (12-5) n'a pas perdu depuis une défaite de 7-4 contre les Red Sox de Boston le 21 juillet au Fenway Park, il y a de cela 10 départs. Depuis ce match, il présente une fiche de 4-0 avec une moyenne de points mérités de 1,80 et 91 retraits sur des prises.

En début de match, la balle rapide était explosive, a décrit Ray. J'avais le sentiment que les frappeurs n'avaient pas le temps de réagir. J'ai été capable de les menotter.

Robbie Ray Photo : Getty Images / Mark Blinch

Mercredi, Ray n'a donné que quatre coups sûrs en sept manches de travail et n'a concédé aucun but sur balles. Il a reçu une ovation debout des partisans des Blue Jays après qu'il eut inscrit un retrait au bâton contre Jordan Luplow pour mettre fin à la septième manche.

Avec ses 13 retraits au bâton, il en totalise 233 et il a dépassé l'as des Yankees Gerrit Cole (224) et Zack Wheeler (225), des Phillies de Philadelphie. Il a retiré au moins 10 frappeurs sur des prises lors de cinq de ses dix dernières sorties.

Sa moyenne en carrière de 11,2 retraits sur des prises par neuf manches lancées est la meilleure dans l'histoire du baseball majeur parmi les artilleurs ayant accumulé au moins 1000 manches.

Au passage, il a réduit sa moyenne de points mérités à 2,64, la meilleure dans la Ligue américaine.

Bichette a connu sa faste journée offensive au lendemain de sa sélection à titre de candidat des Blue Jays pour l'obtention du trophée Roberto Clemente.