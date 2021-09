Dopage : la peine de quatre ans de suspension pour Alberto Salazar est confirmée

L'entraîneur américain d'athlétisme Alberto Salazar devra purger la totalité de sa suspension de quatre ans pour incitation au dopage après avoir perdu son appel devant le Tribunal arbitral du sport, rapportent mercredi la BBC et The Times.

Salazar, ancien entraîneur entre autres de Mo Farah, quadruple champion olympique et sextuple champion du monde (5 000 et 10 000 m), avait été suspendu fin septembre après une enquête de quatre ans.

Maître à penser de l'Oregon Project, un groupe d'entraînement de très haut niveau basé dans le nord-ouest des États-Unis et financé par Nike, Salazar était notamment accusé de trafic de testostérone. Le centre d'entraînement créé en 2001 a depuis été fermé.

Alberto Salazar avec ses athlètes, en 2013, au centre d'entraînement Oregon Project Photo : Getty Images / Doug Pensinger

L’enquête s’est amorcée après que la BBC eut révélé en 2015 des allégations de dopage et certaines pratiques contraires à l’éthique à la base d’entraînement de Beaverton, en Oregon.

Ce sont des témoignages de proches de l’entraîneur, dont l'ancien no 2 de son équipe Nike Oregon, Steve Magness, qui ont mené à cette enquête.

Magness était tombé à l’époque sur une prescription de testostérone pour Galen Rupp, un coureur de fond américain et poulain de Salazar. Le document en question montrait également les niveaux sanguins de l'athlète.

L'endocrinologue Jeffrey Brown, qui travaillait ponctuellement au sein du Projet Oregon, avait également été suspendu.

En juillet dernier, Salazar a été banni à vie de la Fédération américaine d'athlétisme par le U.S. Center for SafeSport, un organisme indépendant chargé d'enquêter sur les cas d'abus. On lui reproche d'avoir fait du harcèlement sexuel et psychologique.

Des athlètes féminines du Nike Oregon Project, dont Mary Cain, ont affirmé publiquement avoir subi des sévices physiques et mentaux de la part de l'entraîneur.