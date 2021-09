Recrues du Canadien : des attentes élevées envers Mattias Norlinder

Le défenseur de 21 ans, qui doit encore écouler une saison à son contrat avec le club suédois Frölunda, participera cette semaine au camp des recrues.

Ramage croit au potentiel du jeune homme, choix de troisième tour (64e au total) en 2019. Il a indiqué que s'il n'obtenait pas de poste cette saison avec le grand club, il retournerait poursuivre son développement en Suède, sans passer par le Rocket de Laval.

Il faudra l'avoir à l'oeil. Il devra encore peaufiner quelques petits détails dans son jeu, mais notre groupe d'entraîneurs s'assurera qu'il apporte les ajustements requis. Mais il progresse. Je l'avais vu il y a deux ans en Suède, et je l'ai revu (mardi) pour la première fois et ça m'a assommé. Je ne le reconnaissais pas. Ces gars-là changent, leur gabarit évolue, donc nous verrons sa progression, mais s'il faut rapporter un crime, alors il (Norlinder) sera de toute évidence un suspect , a laissé entendre Ramage.

Questionné au sujet des défis d'adaptation de Norlinder entre les surfaces de jeu européenne et nord-américaine, Ramage s'est servi de l'exemple du défenseur Olli Maatta, qu'il a dirigé à l'époque avec les Knights de London.

Il arrivait de Finlande, et il est devenu un très bon joueur. Il a gagné deux Coupes Stanley. Olli se faisait frapper énormément au départ, parce que son temps de réaction était lent et que les gars ici finissaient leurs mises en échec. Olli a dû s'adapter, être plus rapide dans ses décisions et se protéger davantage. Mattias devra faire la même chose. Il a le talent pour y parvenir. À quelle vitesse y parviendra-t-il? Il faudra voir.

Pendant la visioconférence lançant le début des activités mercredi, Rob Ramage a également abordé les cas de nombreux autres joueurs, dont Jesse Ylönen, Jan Mysak et Kaiden Guhle.

Il se comporte déjà comme un professionnel. Il dégage la confiance, et non de l'arrogance. Il est professionnel, avant même d'être devenu un joueur professionnel. Il sera solide , a dit Ramage au sujet de Guhle, premier choix, 16e au total, du Tricolore lors du repêchage de la LNH en 2020.

Ces joueurs font tous partie du groupe de 27 recrues qui s'est rapporté au complexe d'entraînement de Brossard afin d'y subir leurs tests médicaux et physiques.

Les joueurs sauteront sur la patinoire jeudi, sous la supervision du nouvel entraîneur-chef du Rocket de Laval, Jean-François Houle, et de son personnel d'entraîneurs composé de Kelly Buchberger, de Martin Laperrière et de Marco Marciano.

Parmi les espoirs au camp, le gardien bélarusse Ivan Zhigalov pourrait briller par son absence puisqu'il n'a toujours pas été en mesure de quitter son pays.

Il est à noter que les entraînements et les rencontres présentés à Brossard ne sont pas accessibles au public.

En plus des séances d'entraînement, les recrues se mesureront aux espoirs des Sénateurs d'Ottawa dans une série aller-retour de deux matchs, lesquels seront suivis d'une rencontre face aux étoiles du circuit universitaire U Sports.