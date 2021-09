Si vous vous attendez à un boxeur anxieux face à l’idée de mettre fin à sa courte séquence de deux défaites, détrompez-vous. Le principal intéressé jure avoir tourné la page. Il dit à présent vouloir combattre pour les bonnes raisons.

De faire oublier (mes défaites), ça m’est un peu égal. Je le fais pour moi et ma famille. Je ne le fais pas pour les autres ou pour prouver quoi que ce soit. Je veux retourner sur le chemin de la victoire et c’est ce que je compte faire le 23 septembre , a-t-il indiqué d’entrée de jeu en entrevue avec Radio-Canada Sports.

S’il a choisi de retourner travailler auprès de Rénald Boisvert, c’est parce qu’il souhaitait remonter à sa source. Pour lui, il était primordial de renouer avec ce qui le motivait à ses débuts professionnels.

Rénald, c’est mon mentor. C’est comme mon père. Ça me manquait énormément. Mais tu ne sais jamais à quel point tu es bien avec une personne tant que tu ne vas pas voir ailleurs , a lancé Butler, en faisant allusion à sa courte association avec Mike Moffa.

Quand on lui demande si Boisvert avait mis en place des conditions pour recommencer à travailler avec lui, Butler parle d’une solution d’équipe.

Ainsi, en raison de son âge, l'entraîneur a exigé l’embauche d’un assistant pour l’appuyer. Du coup, le père de Steven Butler, Clint, participe à sa préparation en compagnie de Vincent Auclair et de Claudio Misischia.

Je suis redevenu le p’tit gars de 18 ou 20 ans qui avait la rage au ventre, qui était affamé, qui était agressif dans le ring. Il y a une raison pourquoi on m’a donné le surnom de Bang Bang. Alors, on va remettre les pendules à l’heure. Une citation de :Steven Butler, boxeur

Les leçons

Butler (28-3-1, 24 K.-O.) n’a pas terminé ses deux derniers combats sur ses jambes. Le premier était en championnat du monde, au Japon, en décembre 2019, face à Ryota Murata, détenteur de la ceinture de la WBA des poids moyens (160 lb). Il a perdu par T.K.-O. au cinquième round.

On a même alors questionné l’état de son champ de vision, tellement les coups de Murata touchaient aisément la cible. Mais des examens approfondis et une chirurgie avaient apparemment réglé le problème.

Steven Butler (à gauche) lors de son combat face au Japonais Ryota Murata Photo : Getty Images / AFP/Kazuhiro Nogi

L’autre fin abrupte est aussi survenue au cinquième round devant le Mexicain José de Jesus Macias, à Cuernavaca, en janvier dernier. Cet autre revers a privé Butler de la possibilité d’entrer dans le top 15 de trois des quatre grandes organisations mondiales (WBA, WBC, WBO).

Il parle tout de même de ses plus récentes expériences comme quelque chose de très enrichissant.

C’est quand même une grosse victoire pour un jeune de 24 ans [l’âge qu’il avait quand il a affronté Murata, NDLR] de se battre en championnat du monde, de vivre toute cette expérience, d’être au Japon pendant trois semaines, l’intensité de la semaine avant le combat, le décalage horaire... , a dit Butler.

C’est beaucoup de bagages que tu peux mettre dans ton coffre à outils. Mais mon rêve n’est pas uniquement de me battre en championnat du monde, mais de devenir champion du monde. Une citation de :Steven Butler

S’il devait obtenir une autre occasion de se battre pour un titre mondial, Butler affirme qu’il s’assurerait de moins gérer ses énergies.

C’est un combat de 12 rounds. Ça fait peur. Malgré un bon camp d’entraînement, on a eu peur d’être fatigué ou de manquer de souffle. Tu as peur de mal performer contre un gars et un olympien de cette qualité. Il faut juste y aller comme d’habitude.

Une marche à la fois

Ainsi, jeudi prochain, face à l’Allemand Omar Siala (37-20-3, 22 K.-O.), Butler tentera de reprendre la route vers les sommets en emportant avec lui ce qu’il a retenu de ses deux duels précédents.

Siala a 32 ans. Il a remporté une victoire par K.-O. le 22 mai dernier. Autrement, à cause de la pandémie, il n’était pas monté dans un ring depuis décembre 2019.

La liste d’adversaires de Siala ne compte que peu d’étoiles, à l’exception peut-être de Chris Eubank fils, devant lequel il s’est incliné avant la limite à Liverpool, en Angleterre, à l’automne 2014. Siala n’a aussi livré que six de ses combats hors des frontières allemandes.

Butler s’empresse toutefois de souligner que ce dernier n’a subi que 2 défaites à ses 16 derniers duels. Ce n’est pas un adversaire sur la pente descendante. C’est un adversaire qui arrive au sommet de sa carrière , affirme-t-il au sujet de celui qui a maintenant obtenu toutes les preuves vaccinales et les papiers nécessaires pour entrer au Canada.

Omar Siala (culotte rouge) face à l'Américain Dominique Dolton, à Dusseldorf, en mars 2010 Photo : bongarts/getty images / Christof Koepsel

Si Butler connaît l’identité de son prochain rival depuis plus d’un mois, le promoteur Camille Estephan n’a pas encore procédé à l'annonce officielle, laquelle devrait être faite au cours des prochaines heures.

En attendant, Butler peaufine sa préparation en appliquant l’essence même des leçons apprises à ses deux derniers combats. Et pour lui, ça commence dans le gymnase.

Tout est dans l’intention quand je lance un coup de poing. C’est ce côté que j’avais plus jeune. Comme j’avais eu un passé assez difficile [ses fréquentations dans la vie de tous les jours, NDLR], je transportais cette rage contre le sac et dans le ring.

Butler ajoute qu’étant donné que ce passé sombre est de plus en plus lointain, il doit puiser ailleurs afin d'entretenir ce désir de vaincre.

Ma famille, ma femme (Seyla Peralta), mes enfants (Mason, 5 ans et Jason, 2 ans), c’est assez. C’est que je j’amène sur la table. C’est leur pain et leur beurre. Je ne suis pas le seul à vivre de la boxe. Je ne le fais pas uniquement pour l’argent non plus. Je le fais par passion et parce que j’aime ça. Le jour où je fais ça pour l’argent, je vais me retirer. Une citation de :Steven Butler

Jeudi prochain, au Centre Vidéotron de Québec, il espère présenter le premier chapitre du retour du vrai Steven Butler .

Parions que Marc Ramsay, nouveau responsable boxe d'Eye of the Tiger Management, n’en attend pas moins.