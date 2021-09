Andre De Grasse conclut la saison avec une victoire au 100 m

Andre de Grasse a terminé la saison en beauté mardi, en devançant les Américains Justin Gatlin et Fred Kerley à la Galà dei Castelli, en Suisse. Le Canadien a enregistré un chrono de 10,06 s pour décrocher la victoire.

Le médaillé d'argent à Tokyo, Fred Kerley, est arrivé tout juste derrière avec un temps de 10,11 s et Justin Gatlin a complété le podium grâce à un chrono de 10,13 s.

Dernière course de la saison... merci! a laissé tomber De Grasse sur son compte Twitter après l'épreuve.

Fidèle à son habitude, l'athlète de 26 ans a connu un départ modeste avant de s'imposer dans les derniers mètres de la course et terminer sur la plus haute marche du podium.

Rappelons que De Grasse avait terminé 2e au 100 et 200 m lors de la Diamond League, à Lausanne, à la fin du mois d'août.

Avec les informations de CBC