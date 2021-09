Leylah Annie Fernandez et Félix Auger-Aliassime toujours sur un nuage

Les deux joueurs vivent un véritable tourbillon après avoir atteint la finale féminine et les demi-finales masculines en simple à Flushing Meadows. Ils ont d’ailleurs été invités au prestigieux Met Gala lundi.

C’était incroyable de recevoir une invitation comme ça et de faire partie d’un événement de la sorte, qui nous sort un peu de notre zone de confort. C’était une expérience incroyable , a dit Auger-Aliassime, qui a accédé au 11e rang de l’ATP cette semaine.

De son côté, Fernandez a bondi de 45 places au classement de la WTA, où elle est maintenant 28e. La Lavalloise de 19 ans, qui a littéralement conquis le cœur des New-Yorkais au cours de la dernière quinzaine, peine à réaliser ce qui lui arrive.

Les choses vont si vite. Mais je suis tellement contente que tous les efforts et les sacrifices que j’ai faits dans les dernières années paient aujourd’hui. Tous mes rêves sont en train de se réaliser. Je veux juste profiter du moment, être positive et apprendre de mes erreurs et de mon expérience. Une citation de :Leylah Annie Fernandez

Fernandez veut aussi continuer de s’amuser sur le court, ce qui a été un peu sa marque de commerce à Flushing Meadows.

J’étais juste tellement contente d’être sur le terrain, de jouer et de donner une belle performance aux gens. Je suis très contente qu’ils aient eu du plaisir à nous voir jouer. Ça faisait longtemps qu’on avait eu une foule comme ça pour un tournoi de tennis. Après chaque match, j’essayais de célébrer avec mon équipe et de retourner au travail avec le sourire.

Une nouvelle étape

Pour sa part, Félix Auger-Aliassime continue sa belle progression en tournoi du grand chelem après avoir atteint les quarts de finale plus tôt cette saison à Wimbledon.

C’est une belle étape dans ma carrière pour ma confiance. C’est une saison où j’ai eu de très bonnes performances, des hauts et des bas. De pouvoir terminer l’été avec une très bonne performance, c’est bien pour la suite des choses et pour ma confiance. Je me sens encore plus près de mon but ultime. Je ressens encore une plus grande détermination à gagner un grand chelem et à être numéro un mondial un jour. Une citation de :Félix Auger-Aliassime

Le Québécois de 21 ans est d’ailleurs convaincu que de grandes choses attendent le tennis canadien.