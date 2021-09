L’entraîneur-chef des Alouettes Khari Jones positif à la COVID-19

Jones demeure en isolement préventif à la maison et se porte bien. Il est asymptomatique et demeure constamment en contact avec les médecins de l'équipe.

Il a appris la nouvelle dimanche, à la suite des tests que l'équipe a passés la veille.

Jones a toujours suivi les règles de distanciation physique en plus d'avoir été vacciné à deux reprises lors des derniers mois, précisent les Alouettes.

Pendant son absence, André Bolduc, l'adjoint à l'entraîneur-chef et entraîneur des demis, sera en charge samedi contre les Lions de la Colombie-Britannique. Jones travaillera de façon virtuelle avec Bolduc et les autres entraîneurs afin de préparer les joueurs.

Les joueurs et le personnel ont tous été testés de nouveau lundi et aucun autre cas n'a été détecté.

Depuis le début du camp, les joueurs et le personnel des Alouettes sont testés régulièrement et doivent suivre le protocole mis en place par la LCF et approuvé par la santé publique.