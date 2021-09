Oscar Rivas en championnat mondial le 22 octobre à Montréal

Rivas (27-1, 19 K.-O.) se battra pour le tout premier titre mondial WBC des super-lourds-légers face à l’Américain Jennings (24-4, 14 K.-O.).

Cet affrontement a déjà retardé à plusieurs reprises, en grande partie en raison des difficultés liées à la COVID-19. L’événement sera diffusé en direct sur le réseau ESPN.

Il s'agira du deuxième affrontement entre Jennings et Rivas, qui s’étaient livré un duel serré, remporté par Rivas, en janvier 2019, à Verona, dans l'État de New York.

Sébastien Bouchard (19-2, 8 K.-O.), Alexandre Roberge (-1) et Francis Charbonneau (3-1, 1 K.-O.) seront aussi en action. Un total de six combats composeront cette carte dont on connaîtra la composition plus tard cette semaine.

Un nombre réduit de spectateurs pleinement vaccinés seront admis pour l'occasion.