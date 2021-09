Alison Jackson décroche un deuxième titre canadien en 48 heures

L’Albertaine de 32 ans, championne canadienne du critérium en 2015, était fière de son doublé en terre beauceronne.

C’était mon intention initiale en arrivant ici mais il n’y a jamais rien de garanti , a déclaré la fierté de Vermilion, petite ville albertaine située à proximité d'Edmonton. Je suis vraiment heureuse, c’est un rêve qui se réalise.

Récente gagnante d’une étape du Tour Simak, la membre de la formation Liv Racing s'est imposée en 3 heures 12 minutes et 43 secondes au terme des 114 kilomètres de l’épreuve.

Elle a devancé la surprenante Maghalie Rochette de Specialized Racing, une experte du cyclo-cross et du vélo de montagne par 2 min 17 s.

C’est Sarah Poidevin, Rally Cyclin, qui a terminé au troisième rang, à 6 min 30 s de la championne.

Escapade hâtive

Rochette et Jackson se sont retrouvés seules en tête après avoir largué 11 autres coureuse dès le 43e kilomètre.

Il y avait une bosse un peu plus à pic dans le circuit et je me suis dit de la faire vite pour essayer de réduire le groupe, a expliqué Rochette, 5e des mondiaux de cyclo-cross en 2017. J’ai attaqué là, Alison a suivi et je pensais qu’il y aurait un petit groupe et finalement, il n’y avait que nous deux. C’était plus tôt que prévu, mais on a bien travaillé ensemble.

Maghalie Rochette Photo : Cyclisme Canada / Vincent Drouin

Jackson s’est détachée de Maghalie Rochette à la fin de la deuxième et dernière boucle entre Saint-Odilon et Lac-Etchemin. Au retour vers Saint-Georges, à un peu moins de 30 kilomètres de l’arrivée, Jackson a rapidement creusé l’écart à une trentaine de secondes sur sa rivale.

Maghalie a été la première à attaquer et j’aurais espéré ne pas avoir à partir seule en tête si longtemps avant la fin, a raconté Jackson. Mais j’ai dû y aller.

Je me disais que je n’avais rien à perdre et d’essayer de gagner, a confié Rochette. Et à une contre une, nous avions autant de chance de gagner. J’ai essayé de l’attaquer à plusieurs reprises mais c’est finalement elle qui m’a eue. On a été à quelques secondes d’écart pendant un bon bout mais après j’ai explosé. Félicitations à Alison, c’était une belle course.

10e de cette course, Ruby West a mérité le titre chez les U23 (moins de 23 ans). Laury Milette et Florence Normand, coéquipières avec Macogep-Tornatech, se sont classées deuxième et troisième, respectivement.

Chez les juniors, Jérôme Gauthier de l’équipe du Québec a remporté le titre en 3 h 6 min 49 s. Son coéquipier Charles Duquette a complété la course 1 min 39 s après lui pour s'emparer de de la deuxième position.

Luke Hubner de Cycling BC a pris la troisième place, à 1 min 40 s du vainqueur.