Le triathlonien Charles Paquet 6e à la Coupe du monde en République Tchèque

Dimanche, l’athlète de Port-Cartier a bouclé les 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied en un temps de 1 h 54 min 28 s.

Le Québécois a terminé à 57 secondes du gagnant, l’Allemand Lasse Nygaard-Priester. Grant Sheldon (Grande-Bretagne) et Csongor Lehmann (Hongrie) ont été les médaillés d’argent et de bronze.

C’est mon meilleur résultat à vie en Coupe du monde. Je suis très satisfait ! Une citation de :Charles Paquet, triathlonien

Je crois que ce n’était qu’une question de temps et je savais que j’avais le niveau de forme pour faire une course comme celle-là. Il ne me restait plus qu’à simplement le prouver , a analysé Paquet, qui ajoute avoir apprécié le parcours de vélo qui comptait plusieurs côtes et virages techniques.

Avant son résultat de dimanche, le meilleur résultat de Paquet en Coupe du monde cette année avait été une 16e place à l’étape d’Huatulco, au Mexique, en juin.

S’il s’est dit satisfait de sa journée, il a ajouté que les choses se sont compliquées à la portion de la course à pied.

J’ai dû faire du rattrapage en première moitié de course parce que j’ai eu une crampe à la deuxième transition. Cela m’a ralenti et par la suite, je courais pour la troisième place, mais j’ai manqué d’énergie dans les derniers kilomètres , a-t-il précisé sans être trop déçu.

L’autre Québécois inscrit, Jérémy Briand, a conclu au 38e rang avec un chrono de 2:00;10.

J’ai connu une natation un peu difficile. Nous étions plus de 60 au départ et je ne nage pas aussi vite que Charles dans les premiers mètres, alors une fois à la première bouée, il y avait beaucoup de congestion. Je me suis fait brasser pas mal et je suis sorti de l’eau loin. C’était une course difficile, mais quand même intéressante pour l’expérience , s'est consolé Briand.

Seule Québécoise en lice à la compétition féminine, Emy Legault a été contrainte à l’abandon tout comme l’autre Canadienne inscrite, l’Ontarienne Dominika Jamnicky. Les deux athlètes n'ont réussi à compléter que la portion de nage du parcourt.

Les trois Québécois mettront le cap sur Hambourg (Allemagne) dès lundi afin de prendre part à l’étape des Séries mondiales qui aura lieu la fin de semaine prochaine.