Le CF Montréal rate sa rentrée au stade Saputo et perd 1-0 contre le Nashville SC

Le défenseur Walker Zimmerman, à la 67e minute, a réussi l'unique filet du match aux dépens du gardien James Pantemis, de retour devant le but du CF Montréal après une inactivité de cinq semaines.

Malgré cette longue absence, Pantemis a livré une solide performance. L'athlète de Kirkland a fait face à huit tirs cadrés, la plupart de qualité.

À l'autre extrémité, le gardien Joe Willis a connu une soirée plutôt tranquille, si l'on exclut des moments de tension dans les 20 dernières minutes. Seulement trois tirs montréalais ont touché la cible, dont un seul vraiment dangereux, celui de Mustafa Kizza à la 74e minute.

Daniel Rios (Nashville SC) et Victor Wanyama (CF Montréal) Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

Le CF Montréal disputera son prochain match mercredi soir prochain alors qu'il rendra visite au Orlando City SC, une formation qui totalise 38 points grâce, entre autres, à un dossier de 7-1-4 à domicile.

Dimanche prochain, la formation montréalaise accueillera le Fire de Chicago dans un premier match à être joué en après-midi au stade Saputo cette saison.

Pantemis répond présent

Sachant probablement que Pantemis n'avait pas joué depuis le début du mois d'août, les joueurs du Nashville SC ont rapidement testé le portier montréalais.

Après huit minutes de jeu, les visiteurs comptaient déjà trois tirs cadrés, et si les premier et troisième n'ont pas été trop difficiles à repousser, le second, décoché à bout portant de la part de Daniel Rios, a forcé Pantemis à réaliser un superbe arrêt.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Pendant le reste de cette première période, les joueurs de Wilfried Nancy ont dominé la possession du ballon, mais un seul de leurs six tirs s'est rendu jusqu'à Joe Willis, un tir de loin de Djordje Mihailovic, plutôt inoffensif.

En fait, la seule autre menace sérieuse de cette première mi-temps est venue de C.J. Sapong avec moins de 10 minutes à jouer. Une fois de plus, Pantemis s'est montré sous son jour le plus vigilant.

Sapong a de nouveau tenté sa chance peu de temps après le retour des deux clubs sur le terrain, et une fois de plus, Pantemis a gardé le pointage à 0-0 avec un bel arrêt du pied gauche.

Mais moins de cinq minutes après une autre tentative infructueuse de Sapong, Zimmerman a brisé l'impasse en faisant dévier de la tête, tout juste hors de portée de Pantemis, un coup franc de Hany Mukhtar.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Malgré des efforts plus incisifs après le but des visiteurs, les joueurs du CF Montréal n'ont pas réussi à égaler le score.