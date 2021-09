Les stades pleins pourraient causer des hausses de cas de COVID-19 cet automne

Plus de 65 000 personnes étaient réunies dans un stade de Tampa, en Floride, jeudi soir, pour voir Tom Brady et les Buccaneers lancer la saison de la NFLNational Football League . Mais seulement quelques heures plus tôt, le président américain, Joe Biden, annonçait une série de nouvelles mesures pour lutter contre la récente hausse des cas de COVID-19.