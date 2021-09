Michael Woods 5e du Tour de Grande-Bretagne à la veille de l’arrivée

Michael Woods (Israël Start Up Nation) a fini au 49e rang de l'avant-dernière étape du Tour de Grande-Bretagne, disputée samedi. Le Canadien n'est qu'à 54 secondes du meneur, au 5e rang du classement général.

Un mois et demi après avoir fini 5e de la course sure route olympique à Tokyo, le voici bien placé pour disputer la victoire au Tour de Grande-Bretagne.

Woods a fini samedi dans un peloton de 54 coureurs à 1:51 du gagnant du jour, le Belge Yves Lampaert (Deceuninck-QuickStep).

Lampaert a remporté au sprint la 7e et avant-dernière étape du Tour disputée entre Hawick et Edimbourg (194,8 km) devant Matteo Jorgenson et Matt Gibson.

Lampaert a placé une attaque à 8,5 km de l'arrivée, emmenant avec lui Jorgenson avant que Gibson ne les rejoigne, pour un explication finale à trois qui a tourné à l'avantage du Belge.

Arrivé au 6e rang de l'étape, avec le peloton, 41 secondes plus tard, le Britannique Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) garde le maillot de meneur avant la dernière étape qui mènera les coureurs à Aberdeen (173 km).

Ethan Hayter a toujours 4 secondes d'avance sur Wout van Aert (Jumbo Visma) et 21 secondes sur le champion du monde français Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), arrivé en 12e place samedi juste devant son coéquipier Mark Cavendish.

L'autre Canadien encore en lice, Nickolas Zukowsky (Rally Cycling), a fini 57e. Il est 48e au classement général (+15:42).