Nadal encore éloigné des courts pour plusieurs semaines

J'étais à Barcelone avec mon équipe et une équipe médicale pour recevoir un traitement au pied, qui me tiendra au repos pendant quelques jours et éloigné des courts pendant plusieurs semaines , a indiqué Nadal sous une photo le présentant béquilles à la main et le pied gauche enveloppé d’un bandage ou d’un plâtre.

De retour à la maison et en voie de récupération , a ajouté l'Espagnol dans son message, sans toutefois prononcer le mot opération ni préciser de quel type de soins il s'agit.

Le 20 août, le Majorquin, alors 4e au monde, avait annoncé qu'il mettait un terme à sa saison en raison d'une douleur au pied gauche qui l'a quasiment privé de compétition depuis son élimination en demi-finales à Roland-Garros en juin.

Selon la presse espagnole, Nadal souffre du syndrome de Muller-Weiss, une maladie dégénérative qui provoque une déformation de l'un des os situés dans la partie centrale du pied.