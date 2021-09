Novak Djokovic à une victoire de compléter un grand chelem historique

Le numéro un mondial Novak Djokovic a remporté son match de demi-finale en cinq manches (4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2) face à l'Allemand Alexander Zverev (4e), vendredi à New York.

Un duel qui aura duré plus de 3 heures et qui permet au Serbe de 34 ans de se qualifier pour une neuvième finale en carrière aux Internationaux des États-Unis.

Il devance ainsi Pete Sampras et Ivan Lendl, en plus de s'emparer du record de l'ère moderne.

Après les Internationaux d’Australie (en février), Roland-Garros (en juin) et Wimbledon (en juillet), Djokovic n'est plus qu'à une victoire de signer un grand chelem calendaire, autrement dit, de remporter les quatre plus grands tournois de tennis au cours d’une même année.

Dans l’histoire du tennis, seuls deux hommes y sont parvenus : l’Américain Donald Budge en 1938 et l’Australien Rod Laver, deux fois, en 1962 et 1969. L’Allemande Steffi Graf est la dernière à avoir réussi l'exploit en 1988.

Je vais jouer le prochain match comme si c'était le dernier de ma carrière. Une citation de :Novak Djokovic, numéro un mondial

Une année historique pour le numéro un mondial. Sa victoire à Wimbledon lui a aussi permis d’égaler ses deux éternels rivaux, Roger Federer et Rafael Nadal, avec un 20e titre en grand chelem. Une victoire aux Internationaux des États-Unis porterait ce record à 21. Cependant, ni l'Espagnol ni le Suisse n'ont réussi un grand chelem calendaire.

Djokovic affrontera dimanche le Russe Daniil Medvedev (2e) en finale des Internationaux des États-Unis.

Douce revanche

Près de six semaines après avoir privé Djokovic de son rêve de médaille d'or aux Olympiques (1-6, 6-3, 6-1), Zverev, a vu sa séquence de 16 victoires prendre fin.

Lors de ce duel mettant en vedette plusieurs longs échanges, Djokovic et Zverev ont alimenté le spectacle dès la première manche grâce à une belle variété de coups.

Le demi-finaliste Alexander Zverev à New York Photo : La Presse canadienne / Elise Amendola

Zverev a finalement remporté la première manche quelques instants après que Djokovic eut commis une double faute lors du neuvième jeu. De retour à son service, l'Allemand a eu besoin de trois balles de manche pour l'emporter 6-4.

Il s'agissait du quatrième match de suite au cours duquel Djokovic perdait la première manche. Il s'était toutefois bien repris contre le Japonais Kei Nishikori, l'Américain Jenson Brooksby et l'Italien Matteo Berrettini.

Zverev a continué sur sa lancée en donnant du fil à retordre à son adversaire lors de la première partie de la deuxième manche et en forçant deux égalités, mais le Serbe a su s'en tirer.

Djokovic a ensuite donné le ton en brisant Zverev pour prendre les devants 2-0. Il a refait le coup à 5-2, concrétisant sa deuxième tentative pour enlever la deuxième manche.

Le numéro un mondial Novak Djokovic Photo : La Presse canadienne / Elise Amendola

En troisième manche, Djokovic a montré des signes de vulnérabilité à son service aux premier et cinquième jeux, offrant trois balles de bris à l'Allemand, mais ce dernier n'a pas été capable de remporter le point important.

À l'inverse, le favori du tournoi a su briser Zverev à sa troisième balle de manche, lors d'une partie au service au cours de laquelle il y a notamment eu un échange de 53 coups.

Zverev a fait preuve d'un peu plus d'opportunisme en quatrième manche en se donnant une avance de 2-1 après avoir brisé le numéro un mondial. Les deux joueurs ont ensuite gagné leur service pour mener à une manche ultime.

Djokovic n'a toutefois donné aucune chance à Zverev en prenant les devants 5-0. Il a trébuché lors de son occasion au service de l'emporter, mais il a brisé l'Allemand pour fermer les livres.

L'Allemand avait pris part à la finale des Internationaux des États-Unis, l'an dernier et s'était aussi incliné en cinq manches, mais contre l'Autrichien Dominic Thiem.