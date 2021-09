Hugo Houle le plus rapide lors des Championnats canadiens de vélo

Il a franchi la boucle de 34 kilomètres de l’épreuve disputée à Saint-Prosper, en Beauce en 41 min 48 s 247/1000 pour devancer l'Albertain Alec Cowan par 1 min 39 s.

L'Ontarien Derek Gee a fini troisième avec un retard de 1 min 45 s.

Également champion en 2015, Houle a accueilli ce nouveau triomphe avec fierté et émotion, entouré de plusieurs proches venus l’encourager.

Je l’avais dans ma tête celle-là, je voulais gagner et c’est réussi , a-t-il déclaré quelques instants après sa victoire. C’est tout le temps le fun d’avoir le maillot canadien en Europe, dans nos équipes professionnelles, surtout avec Premier Tech. Je voulais gagner le maillot pour eux et pour mon frère aussi , a-t-il ajouté avant quelques sanglots.

Le cycliste de Sainte-Perpétue honorait avec cette victoire la mémoire de son frère Pierrick, mort tragiquement en 2012 quand il a été happé par un chauffard alors qu’il joggait.

Une imbattable performance

Sur la route, l’athlète de 30 ans a été souverain même s’il a avoué être nerveux et ressentir de la pression au départ. Mais il a pu pousser avec la puissance maximale dont il se sentait capable.

J’étais 100 % sur ma cible, 390 watts. C’était le plan de match. Après, on ne sait jamais comment les jambes réagissent. J’étais attendu, donc il fallait répondre. Si je n’avais pas gagné, le monde se serait demandé pourquoi, donc il fallait livrer la performance.

Seul membre du World Tour lors de cette épreuve, Houle était trop fort pour ses rivaux et sa victoire lui semblait acquise dès la mi-course.

Au demi-tour j’avais déjà rattrapé Adam Roberge (4e), ce qui me donnait une minute d’avance. Je voyais que les trois ou quatre coureurs devant n’avaient pas d’écart significatif alors je savais que j’étais dans le temps.

Après 10 ans dans les plus hautes sphères de son sport, Hugo Houle accorde encore une grande importance à ce titre national, lui qui a pris le 13e rang du contre-la-montre des Jeux de Tokyo, il y a un mois.

Je ne gagne pas souvent alors je voulais tout donner aujourd’hui. On n’a pas souvent la chance de faire les Championnats canadiens. Une citation de :Hugo Houle

La dernière fois c’était en 2016 à Gatineau. Cette fois-là j’avais fini quatrième même si la puissance était beaucoup plus élevée qu’aujourd’hui , a-t-il ajouté. Maintenant je me sens mieux, je vais pouvoir courir plus tranquille demain vu que je n’ai pas manqué mon coup.

Samedi, Houle prendra part à la course sur route, longue de 198 km avec départ et arrivée à Saint-Georges. Et il rêve à une autre réussite même s’il se méfie de ses deux amis, Guillaume Boivin et Antoine Duchesne, également membres d’équipes du World Tour.

Guillaume est très en forme cette année , a-t-il indiqué. Aux Olympiques il était costaud et même au Benelux. Antoine aussi, il a déjà gagné et il est rusé. Et il y a plein de coureurs qui veulent nous battre.

Je n’ai jamais eu de succès sur la route chez les élites, mais je vais me coucher tôt ce soir et je vais réessayer demain aussi.

Son départ d’Astana

Le Québécois se joindra à une nouvelle équipe en 2022, comme nous l’apprenait Simon Drouin de La Presse, vendredi matin. Houle a en effet annoncé qu’il suivra Premier Tech qui a récemment annoncé la fin de son partenariat avec Astana.

Il n’y a pas de panique, je serai dans le peloton du World Tour l’année prochaine et pour les années à venir pour atteindre de nouveaux objectifs et aller encore plus haut.

Premier Tech, une multinationale dont le siège social est situé à Rivière-du-Loup et qui se spécialise notamment dans les produits d'horticulture, dans le traitement des eaux et dans l’emballage, devrait annoncer ses plans bientôt.

Houle connaît ce que l’avenir lui réserve, mais il s’est contenté de faire un clin d’œil en hochant de la tête pour confirmer qu’il sait avec qui sa carrière se poursuivra.

Le titre féminin à Alison Jackson

Chez les femmes, l’Albertaine Alison Jackson s’est imposée au terme de la boucle de 28 kilomètres avec un chrono de 39 min 58 s 436/1000 pour devancer par 44 secondes Marie-Soleil Blais.

Je me suis beaucoup reposée depuis mon retour d’Europe afin d’être au sommet de ma forme , a dit celle qui s’aligne avec Liv Racing. Je l’ai senti dans mes jambes et j’ai poussé.

Jackson a signé deux podiums en 2021 sur le World Tour féminin, dont une victoire d’étape au Simac Ladies Tour, aux Pays-Bas, en août. À 32 ans, elle connaît les meilleurs moments de sa carrière.

Ç’a été une bonne saison pour moi et nous avons encore beaucoup de courses en Europe jusqu’à la fin octobre. J’espère que cet élan me permettra d’atteindre mes buts cette année. Une citation de :Alison Jackson

Jackson se réjouit également du fait que cette victoire en terre beauceronne lui permettra d’arborer l’unifolié avec fierté le mois prochain.

Je suis vraiment emballée et j’aurai un contre-la-montre en Grande-Bretagne, en octobre, où nous pourrons voir la feuille d’érable.

De son côté, Marie-Soleil Blais était inconsolable après avoir fini avec une fort respectable deuxième place. Sans contrat cette année, elle visait absolument la victoire.