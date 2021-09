Gabriela Dabrowski et sa partenaire s’arrêtent en demi-finales du double

Associated Press

Les espoirs de la Canadienne Gabriela Dabrowski et de sa partenaire Luisa Stefani d'atteindre la finale du double féminin des Internationaux de tennis des États-Unis se sont envolés quand la Brésilienne s'est blessée et n'a pu reprendre le match, vendredi après-midi.

Le score était de 6-6 et 2-1 au bris d'égalité de la première manche en faveur de Dabrowski et de Stefani, face aux Américaines Coco Gauff et Caty McNally, lorsque Stefani a croulé au sol près du filet quelques secondes après un service de sa partenaire, victime d'une blessure à une jambe.

Après plusieurs minutes au sol, en présence d'une membre de l'équipe médicale, Stefani a tenté de se relever, mais une fois debout, il lui semblait impossible de mettre du poids sur sa jambe.

Elle a été transportée dans un fauteuil roulant vers le vestiaire et après une évaluation médicale, il a été déterminé qu’elle ne pouvait retourner sur le court.

Cinquièmes têtes de série du tournoi à New York, Dabrowski et Stefani tentaient de se qualifier pour une quatrième finale en quatre tournois depuis le début du mois d'août.

En finale, Gauff, 17 ans, et McNally, 19 ans, affronteront le duo formé de la Chinoise Zhang Shuai et de l'Australienne Samantha Stosur.