27 joueurs invités au camp des recrues du Canadien

Un peu plus de deux mois après avoir participé à la série finale de la Coupe Stanley, le Canadien de Montréal relancera ses activités le 15 septembre en organisant le camp des recrues.

Parmi les 27 joueurs invités, il y a le premier choix de l'équipe, 16e au total, au repêchage de 2020, le défenseur Kaiden Guhle. L'attaquant Jesse Ylönen, un choix de deuxième tour, 35e au total, du Tricolore en 2018 y participera également.

Au total, 16 attaquants, 8 défenseurs et 3 gardiens de but participeront au camp.

Le nouvel entraîneur-chef du Rocket de Laval, Jean-François Houle, et son personnel d'entraîneurs composé de Kelly Buchberger, de Martin Laperrière et de Marco Marciano dirigeront les séances d'entraînement et les évaluations sur la glace.

Jean-François Houle Photo : Rocket de Laval

Les espoirs de l'organisation se mesureront aux jeunes espoirs des Sénateurs d'Ottawa dans une série aller-retour de deux matchs. Une partie contre les joueurs étoiles du circuit universitaire U Sports est prévue à la conclusion du camp.

Des ateliers et des séminaires portant entre autres sur la nutrition, la psychologie sportive, la science du sport et du conditionnement physique sont également à l'horaire.

Le camp des recrues commencera le 15 septembre au Complexe d'entraînement de Brossard, qui sera fermé au public.

Le camp d'entraînement officiel du Canadien commencera le 22 septembre à Brossard. Les joueurs passeront en matinée des examens physiques et médicaux.

Le camp se poursuivra jusqu'au 12 octobre, en prévision du match d'ouverture contre les Maple Leafs à Toronto le lendemain.