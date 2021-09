Le père de Leylah Annie Fernandez n’a jamais cessé d’y croire

Mais Fernandez montre depuis plusieurs jours maintenant qu’il faut toujours croire en elle, et son père et entraîneur, Jorge, est bien placé pour le comprendre. Parce qu’il a vu le caractère de sa fille se forger au fil des ans, il n’a jamais douté qu’elle pourrait remonter la pente.

Quand on s’entraîne, on pense à analyser certaines tendances de l’adversaire, la vitesse de la balle, sa pesanteur, les cris, les petites choses. C’est comme ça que j’ai enseigné la compétition du tennis à Leylah, de comprendre ces petites choses-là rapidement pour s’ajuster, a-t-il souligné en entrevue à RDI Matin, vendredi. À 1-4, je savais que ça deviendrait beaucoup plus serré – peut-être pas en première manche, j’avoue que je me disais qu’en gagnant un ou deux autres jeux, elle pourrait s’ajuster pour entrer dans la deuxième manche avec confiance.

C’est une guerrière, ma fille. Elle n’abandonne jamais. C’est aussi simple que ça. Une citation de :Jorge Fernandez, père et entraîneur de Leylah Annie Fernandez

La Canadienne y a cru jusqu’au bout de la première manche, qu’elle a gagnée au jeu décisif. Sabalenka a forcé la tenue d’une manche ultime que Fernandez a conclue en brisant le service de sa rivale.

Pour illustrer la ténacité de sa fille, Jorge Fernandez a raconté comment, il y a de nombreuses années, il lui demandait de changer sa manière de frapper, parce que la petite gauchère risquait de se faire mal au coude et au poignet.

Elle était trop en retard, pas assez grande pour absorber le poids de la balle comme ça, a précisé M. Fernandez. Je lui indiquais comment frapper, et je lui ai demandé ce qu’elle allait faire si elle ne pouvait plus jouer parce qu’elle s’était fait mal au bras. Elle m’a répondu qu’elle allait apprendre à frapper avec son bras droit.

S’il participe directement au parcours de sa fille à New York, Jorge Fernandez le fait à distance, lui qui a regardé le match de jeudi depuis le domicile familial, en Floride. Le père ne changera pas la formule gagnante – les Fernandez sont superstitieux – et ne se déplacera pas pour assister à la finale en personne.

Les émotions qu’il ressent n’en sont pas diminuées, assure-t-il.

Je regarde le match ici, aux États-Unis, sur ESPN, et disons que ce n’est pas la favorite des commentateurs. La plupart du temps, je suis fâché, a-t-il reconnu avec le sourire. Mais hier, finalement, ils ont commencé à parler d’elle beaucoup plus sagement, plus gentiment. Ils sont allés à la pause publicitaire, et c’est là que ça m’a frappé : je voyais ma fille à la télévision, en demi-finale des Internationaux des États-Unis, c’était quelque chose.

On ne peut qu’imaginer la fierté du père lorsqu’il verra sa fille Leylah entrer dans le stade Arthur-Ashe, samedi, pour sa finale contre la Britannique Emma Raducanu – avec un petit parfum de revanche dans l’air. En 2018, dans les rangs juniors, Raducanu avait vaincu Fernandez au deuxième tour de Wimbledon.