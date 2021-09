Lewis Hamilton le plus rapide à Monza avant le format sprint

Vendredi, sur le circuit ultra rapide de Monza, Lewis Hamilton a obtenu le meilleur temps de la première séance d'essais libres, avant la séance de qualification en vue de la course sprint de samedi.

C'est le deuxième week-end que la F1 organise avec le format d'une course sprint du samedi.

La F1 avait découvert le format sprint à Silverstone lors du week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Une seule séance d'essais libres a donc lieu le vendredi, puis une autre le samedi matin.

Suivent deux courses : la course sprint du samedi après-midi (100 km ou 18 tours, 3 points pour le vainqueur) et le Grand Prix de Grande-Bretagne, dimanche (52 tours, 25 points pour le vainqueur).

Vendredi, Lewis Hamilton a terminé au 1er rang des essais libres avec un chrono imbattable de 1 min 20 s 926/1000, réalisé à la 45e minute de la séance de travail de 60 minutes.

À peine remis de son week-end parfait à Zandvoort, Max Verstappen (Red Bull) a réussi le 2e temps en pneus tendres, un chrono de 1:21,378.

Seuls trois points séparent les deux pilotes au classement général dominé par le Néerlandais depuis sa retentissante victoire dans ses terres.

Max Verstappen à Monza Photo : Getty Images / Lars Baron

Bon travail chez Aston Martin, avec le 4e temps de Lance Stroll à 75 centièmes de seconde du temps de référence, derrière la Mercedes-Benz de Valtteri Bottas. Sebastian Vettel a fini la séance au 6e rang (+0,898).

Les pilotes ont travaillé dans l'urgence de trouver le meilleur compromis possible pour la course, car maintenant que cette séance est terminée, les monoplaces sont en situation de parc fermé (plus le droit de toucher aux réglages).

La deuxième séance d'essais libres, prévue samedi matin, sert à préparer les voitures pour la course.

La séance de qualification de la course sprint de samedi commence à midi (HAE).

Plus de détails à venir.