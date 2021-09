Pier-Olivier Lestage heureux de la mission qui l’attend chez les Seahawks

Ce n'est vraiment pas une défaite [de me retrouver sur cette brigade] , a dit le Québécois de 24 ans par téléconférence, jeudi. C'est une victoire de rester ici et de pouvoir continuer à m'améliorer chaque jour.

Les entraîneurs nous rappellent souvent qu'il y aura des occasions et qu'il faut rester prêt.

Les Seahawks ont engagé l'ancien des Carabins de l'Université de Montréal le 13 mai dernier, comme joueur autonome non repêché.

Après le camp, il a d'abord été retranché, avant qu'on lui fasse signe de nouveau.

Pendant quelques heures, il y avait un doute: oui j'étais retranché, mais est-ce qu'on allait me garder dans l'équipe d'entraînement?

C'est sûr que c'était stressant , a admis l'athlète de Saint-Eustache. J'étais super content d'apprendre peu après que je faisais partie de la brigade d'entraînement.

Lestage a pris part aux trois matches préparatoires des Seahawks, les 14, 21 et 28 août.

En général, je dirais que ça s'est bien passé. Le premier match préparatoire a été un baptême de feu. J'avais peut-être fait une seule séance de pratique avec épaulettes , a dit le colosse de six pieds trois pouces et 312 livres.

J'avais beaucoup de choses à rattraper. À chaque match, on m'a seulement utilisé au dernier quart, mais je pense que j'ai été capable de montrer de bonnes choses. Une citation de :Pier-Olivier Lestage

Contre les Raiders de Las Vegas, il a vécu le premier match où des partisans étaient admis au Allegiant Stadium.

À notre arrivée sur le terrain, on s'est fait huer super fort, a dit Lestage. Après l'hymne national j'ai eu un petit moment où je réalisais que je suis dans la NFLNational Football League , mais j'essaie de garder la tête froide par rapport à ça.

Lestage veut se concentrer sur ses chances de percer un jour la formation régulière.

Je pense être un projet à long terme. Ils ne me l'ont pas dit dans ces mots-là mais selon eux, j'ai un très bon potentiel , a mentionné le garde. Je dois continuer de travailler fort techniquement et mentalement, en plus d'étudier un peu plus le jeu.

Mes objectifs sont d'être un bon coéquipier, de procurer de bonnes situations de jeu à l'équipe régulière. Je veux aussi travailler sur un peu tout pour faire en sorte que l'an prochain, je fasse partie de la formation numéro 1, et non de l'équipe d'entraînement.

Seattle a remporté le Super Bowl en février 2014, puis a subi la défaite au grand match en 2015. L'an dernier le club a gagné 12 duels mais s'est vu écarté dès le premier tour, par les Rams.

L'équipe va entamer la saison régulière ce dimanche, à Indianapolis.

Lestage a disputé trois saisons avec les Carabins entre 2017 et 2019. En mai, il a été choisi 10e au total par les Alouettes de Montréal, lors du repêchage de la LCF.