Des nouvelles de Michael Schumacher

L'ancien pilote de F1 a subi un grave accident à la tête en décembre 2013 lorsqu'il faisait du ski hors-piste. Il n’a jamais été revu en public par la suite. Depuis, presque aucune information sur sa condition n’a filtré de son domicile en Suisse, où il poursuit sa rééducation.

Dans le documentaire, Corinna Schumacher a déclaré que la vie privée était ce que son mari aurait toujours voulu.

Michael est ici, différent, mais il est ici. Et cela nous donne de la force, je trouve , a-t-elle déclaré.

Nous sommes ensemble. Nous vivons ensemble à la maison. Nous faisons de la thérapie. Nous faisons tout notre possible pour que Michael se sente mieux et nous assurer qu'il soit à l'aise. Et pour qu'il sente simplement notre famille, notre lien, quoi qu'il arrive.

Et je ferai tout ce que je peux. Nous le ferons tous. Nous essayons de continuer de vivre en famille, comme Michael l'aime et le fait toujours. Et nous continuons notre vie.

Ce qui est privé est privé , comme il l'a toujours dit. C'est très important pour moi qu'il puisse continuer à profiter autant que possible de sa vie privée. Michael nous a toujours protégés. Et maintenant, nous protégeons Michael.

Michael Schumacher est une véritable légende de la course automobile. Il a remporté deux championnats de formule 1 pour Benneton en 1994 et en 1995, puis cinq d'affilée pour Ferrari de 2000 à 2004.

Il pointe au deuxième rang de tous les temps pour le nombre de victoires, avec 91, et il est à égalité avec Lewis Hamilton pour les championnats du monde, avec sept.

Le fils de Michael et de Corinna, Mick, en est à sa première saison de formule 1 avec l'équipe Haas.