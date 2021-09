La blessure d’Alphonso Davies ne semble pas sérieuse

Il a encaissé un coup au genou. Il est en bonne condition physique, se sent bien et s'est entraîné aujourd'hui. Nous croyons qu'il sera en mesure d'être en uniforme samedi , a confié le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic.

Le Bayern affrontera le RB Leipzig.

Davies a semblé se blesser à la 75e minute du match nul de 1-1 contre les États-Unis dimanche, et il a immédiatement été pris en charge par les thérapeutes à son retour au banc. Il s'est agrippé une jambe et a raté la séance d'entraînement de sa sélection nationale mardi.

Le Canada disputera son prochain match de qualification le mois prochain, à l'extérieur, contre le Mexique (no 9) et la Jamaïque (no 50), puis à domicile contre le Panama (no 74).

La sélection canadienne (no 59) a vaincu le Salvador (no 64) 3-0. L'attaquant étoile Cyle Larin, qui joue pour le club de Besiktas en Turquie, a aussi raté cette rencontre en raison d'une blessure à un quadriceps, selon l'entraîneur-chef John Herdman.

Le Canada (1-0-2) est deuxième du classement octogonal avec cinq points, soit deux de moins que le Mexique (2-0-1). Les États-Unis (1-0-2) et le Panama (1-0-2) ont aussi engrangé cinq points.

Chacun des huit pays engagés doit disputer 14 rencontres dans ce processus de qualification. En mars, les trois premiers pays du classement obtiendront leur laissez-passer pour la Coupe du monde de 2022 au Qatar. Le pays qui terminera quatrième sera d'un match éliminatoire intercontinental.

C'est la première fois que le Canada atteint le tour final des qualifications de la CONCACAF depuis le processus qui a culminé avec la tenue du Mondial en France en 1998. Les Canadiens ne se sont pas qualifiés depuis celui de 1986.