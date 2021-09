Victoire de 3-0 du Canada contre le Salvador en CONCACAF

Des buts hâtifs d'Atiba Hutchinson et Jonathan David ont mené le Canada vers un gain de 3-0 contre le Salvador en qualifications de la CONCACAF en vue du Mondial, mercredi.

Tajon Buchanan a complété le score en deuxième demie pour le Canada (1-0-2), qui disputait un deuxième match local depuis le début de cette ronde de qualifications.

Ce sont, en fait, nos premières parties à domicile depuis très longtemps, a déclaré Jonathan Osorio. Et ce sont nos parties les plus significatives depuis très, très longtemps.

Ce que cette équipe veut plus que tout, c'est sentir la connexion avec son pays, et on peut seulement la sentir à travers les spectateurs. Cette connexion était spéciale ce soir , a ajouté l'entraîneur-chef John Herdman.

Alors que les points récoltés à domicile sont d'une grande importance dans ce tournoi de 14 matchs, ce fut une soirée productive et satisfaisante pour la formation canadienne.

Sa victoire, combinée au match nul de 1-1 entre le Panama (1-0-2) et le Mexique (2-0-1), plus tard mercredi, fait en sorte que le Canada s'est rapproché à 2 points des Mexicains, détenteurs du 1er rang du classement général.

Le Salvador avait blanchi l'adversaire neuf fois en 12 matchs en 2021.

Leurs joueurs ont voulu y aller de robustesse pour revenir dans le match, sans succès.

La vedette du Bayern Munich Alphonso Davies manquait à l'appel suite à une blessure, mais l'attaque de l'unifolié a tout de même fait le travail.

À la sixième minute, Jonathan Osorio a ravi le ballon à un rival et a refilé à Junior Hoilett, qui a glissé le ballon à Richie Laryea, dans la surface de réparation.

Laryea a battu de vitesse le capitaine adverse Eriq Zavaleta, coéquipier avec le Toronto FC, et a passé à Hutchinson, qui a fait mouche.

Peu après, Buchanan a joliment redirigé un coup franc en faveur de David. Pour l'attaquant qui évolue avec Lille, c'était un 16e but en 19 matchs avec le Canada.

Le Salvador a entamé la deuxième demie en apportant trois changements.

Mais un quart d'heure plus tard, une passe de Zavaleta, interceptée, est devenue un deux contre un où Buchanan a enfilé l'aiguille. Il inscrivait un deuxième filet en 12 apparitions avec l’équipe nationale.

Il y avait 15 000 personnes au BMO Field à Toronto, en respect des contraintes liées à la pandémie. Soccer Canada a parlé d'une salle comble dans les circonstances.

Le mois prochain, le Canada jouera au Mexique (classé 9e) et en Jamaïque (50e), avant de recevoir le Panama (74e) le 13 octobre, à Toronto.

Huit clubs disputent 14 matchs dans ce qui est appelé l'Octogone.

En mars, les trois premiers se qualifieront pour la Coupe du monde de 2022, au Qatar. L'équipe de 4e rang participera à un tournoi de la dernière chance, pour y être également.

En soccer masculin, le Canada n'a pris part qu'au Mondial de 1986, au Mexique.