L’entraîneur national en chef du programme féminin de Tennis Canada a souligné le travail remarquable de Fernandez après sa victoire en trois longues manches contre l’Ukrainienne Elina Svitolina en quarts de finale. Lors des tours précédents, la Lavalloise de 19 ans avait surpris la Japonaise Naomi Osaka et l’Allemande Angelique Kerber, de multiples championnes en tournois du grand chelem.

C’est une grande performance, a lancé Bruneau, mercredi, en entrevue à RDI. C’était quelque peu annoncé, mais tout de même, d’arriver comme ça en demi-finales, c’est exceptionnel.

Je pense que son match de troisième tour, contre Osaka, a été le déclic. C’était une énorme victoire contre une ancienne championne du tournoi. Je pense qu’elle a pris énormément en confiance à partir de ce match-là.

Leylah Annie Fernandez a offert une autre grande performance au public new-yorkais face à Elina Svitolina. Photo : Getty Images / Elsa

L’éclosion de la jeune Québécoise n’est toutefois pas une surprise pour l'entraîneur. À peine débarquée chez les professionnelles, elle détient déjà un titre, celui du tournoi de Monterrey, remporté en mars dernier. Il s’agissait de sa deuxième finale dans le circuit de la WTA, où elle pointe déjà au 73e rang.

Leylah avait gagné les Internationaux de France à 16 ans [chez les juniors]. On savait qu’elle avait une belle carrière devant elle. C’est juste que là, ça fait beaucoup en un seul tournoi , a remarqué Bruneau.

Une foule conquise

L'entraîneur de Tennis Canada se réjouit aussi de constater que le public new-yorkais a rapidement adopté Fernandez et Auger-Aliassime.

Leylah a été incroyable pour utiliser la foule sur le terrain dès son match contre Osaka. Parfois, jouer devant autant de gens, ça peut être intimidant [...] C’est clair qu’à New York, elle et Félix sont un peu les coqueluches du tournoi. Ils sont transportés par la foule.

Félix Auger-Aliassime a rendez-vous avec Daniil Medvedev en demi-finales, à New York. Photo : Getty Images / Matthew Stockman

Cet atout pourrait certainement leur servir en demi-finales, où ils affronteront des adversaires de taille.

Fernandez sera la première sur le terrain, jeudi, contre la Bélarusse Aryna Sabalenka, 2e raquette mondiale. Quant à Auger-Aliassime (15e), il croisera le fer avec le Russe Daniil Medvedev (2e) vendredi.

Sabalenka est une joueuse très forte, très puissante, très costaude. Elle a fait la demi-finale à Wimbledon récemment et je suis certain qu’elle va arriver très prête contre Leylah, car elle voudra faire mieux. C’est la deuxième joueuse mondiale, alors elle est un peu plus habituée que Leylah à ces grands rendez-vous , a indiqué Bruneau.

Et pour Félix aussi, Medvedev, c’est une grosse commande. Il a remporté le tournoi de Toronto et a déjà été finaliste à New York, a-t-il rappelé. Mais on est rendu en demi-finales et tout est possible. Leylah et Félix nous ont démontré énormément de confiance, d’ambition, de ténacité. Je pense que les chances sont bonnes, mais ce sont deux grosses pointures qui les attendent.

Émulation

Peu importe où s’arrêteront les parcours de Leylah Annie Fernandez et de Félix Auger-Aliassime à New York, Tennis Canada en sortira encore une fois gagnant. En effet, les succès s’accumulent depuis quelques années pour la fédération.

Il y a une quinzaine d’années, il y a eu un changement de philosophie à Tennis Canada. On a décidé de vraiment mettre le paquet pour être présent dans le développement des athlètes. On était reconnu pour avoir d’excellents tournois, mais on n’était pas une nation de tennis , a dit Sylvain Bruneau.

Il y a eu des centres nationaux qui ont été mis en place, des entraîneurs qui ont été engagés. Il y a eu beaucoup d'efforts et d’investissements, de temps et financiers, pour développer ces jeunes joueurs-là.

Sylvain Bruneau Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Milos Raonic et Eugenie Bouchard, qui ont été les premiers Canadiens à atteindre la finale d’un tournoi majeur, en ont inspiré d’autres qui sont maintenant prêts à les dépasser. Bianca Andreescu l’a déjà fait d’ailleurs en devenant la première joueuse du pays, tant du côté féminin que masculin, à remporter un titre majeur, en 2019, aux Internationaux des États-Unis.

Je pense que ça a ouvert la porte, que ça a fait rêver les plus jeunes, a indiqué Bruneau. Ils se sont dit : "Je peux être Canadien, apprendre mon tennis au Canada et devenir un jour un joueur professionnel qui va avoir de grands résultats." Là, il y a un effet d’osmose, un effet d'entraînement. On voit les retombées et on veut en profiter.