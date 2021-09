La section 132 du stade Saputo sera fermée pour une période indéfinie

Le CF Montréal a indiqué que la section 132 du stade Saputo sera fermée pour une période indéterminée dès son prochain match, le 11 septembre, en raison « d'une série d'incidents, récents et plus anciens ».

La section 132 est traditionnellement réservée à l'Association des supporteurs (ASUPMTL), laquelle comprend les Ultras Montréal 2002 et des groupes de partisans affiliés.

Le club montréalais a justifié sa décision de bannir ces groupes de son stade à cause d’agissements répétés de violence, d'agression verbale et physique, d'intimidation et de vandalisme, ainsi que de l'utilisation fréquente de fumigènes, de dispositifs incendiaires et autres items pyrotechniques non autorisés .

Il a notamment cité un incident survenu le 27 août, au cours duquel des supporteurs de la section 132 ont été impliqués dans une altercation avec des partisans de l'équipe adverse (le Toronto FC), qui ont été physiquement agressés à l'extérieur du stade Saputo .

Après une longue pause internationale, le CF Montréal reprendra ses activités en MLS en accueillant le Nashville SC samedi.