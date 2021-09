De retour en F1, Alexander Albon remplacera George Russell chez Williams

Williams a du même souffle confirmé qu'Albon, qui est âgé de 25 ans, sera le coéquipier du Torontois Nicholas Latifi la saison prochaine.

Je suis très excité et j'ai hâte de revenir en F1 en 2022. Quand tu dois quitter la série pendant un an, tu ne sais jamais si tu vas y revenir. Je suis très reconnaissant envers Red Bull et Williams d'avoir cru en moi et de m'avoir aidé à retourner sur la grille , a mentionné Albon par voie de communiqué.

Albon agit à titre de pilote d'essai et réserviste chez Red Bull cette saison, en plus d'avoir pris part au championnat DTM.

Il est donc de retour en F1 après avoir piloté pour Toro Rosso en 2019 et avoir été promu chez Red Bull en 2020. Albon a signé deux podiums en F1, soit au Grand Prix de Toscane en septembre 2020 et au Grand Prix de Bahreïn en novembre 2020.

Albon remplacera Russell, qui a accepté plus tôt cette semaine l'offre de Mercedes.

Pour sa part, Latifi pilotera en F1 pour une troisième saison consécutive. Il a inscrit ses premiers points en carrière dans cette série au Grand Prix de Hongrie cette saison, avant d'en ajouter d'autres récemment au Grand Prix de Belgique.

Je suis heureux de pouvoir poursuivre mon partenariat avec Williams pendant une autre saison; à cause des nouvelles règles qui entreront en vigueur, mais aussi parce que l'équipe est en voie de redevenir compétitive , a évoqué le Canadien âgé de 26 ans.

La saison de F1 se poursuivra ce week-end avec la tenue du Grand Prix d'Italie, à Monza.