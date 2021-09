L’Association des joueurs de la NFL demande des tests quotidiens de COVID-19

La ligue et la NFLPA se sont entendues la semaine dernière pour mettre à jour les protocoles pour que les joueurs vaccinés soient testés hebdomadairement plutôt qu'à chaque 14 jours, comme durant les camps d'entraînement.

Ce n'est pas suffisant, selon le président de la NFLPA et centre des Browns de Cleveland, JC Tretter.

Depuis le début des camps d'entraînement, nous avons soumis nos joueurs vaccinés à un test à chaque 14 jours. Ce n'est pas efficace, alors que nous avons eu significativement plus de transmission dans les complexes que l'an dernier , a-t-il écrit sur le site web de la NFLPA.

L'Association avait prédit cela il y a plusieurs mois et milite pour le retour des tests quotidiens parce qu'il s'agit d'une façon plus efficace pour arrêter la transmission du coronavirus dans nos vestiaires. Toutefois, la NFL a opté pour les tests hebdomadaires. Même s'il s'agit d'un pas dans la bonne direction, cela ne règle pas les problèmes auxquels nous faisons face.

La ligue a annoncé récemment que 93 % de ses joueurs étaient vaccinés.

Les joueurs non vaccinés sont testés quotidiennement et sont soumis à un protocole plus strict.

La NFL n'a pas immédiatement réagi aux propos de Tretter.

Nous sommes tous fatigués. Personne n'aime que la situation ait perduré jusqu'à cette saison. Personne n'aime les méthodes d'atténuation , a écrit Trotter.