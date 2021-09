Leylah Annie Fernandez atteint le carré d’as à New York

Les exploits se succèdent pour Leylah Annie Fernandez. Après avoir battu Naomi Osaka et Angelique Kerber à New York, la Canadienne a vaincu la no 5 mondiale, l'Ukrainienne Elina Svitolina, en trois manches de 6-3, 3-6 et 7-6 (7/5), mardi, en quarts de finale des Internationaux des États-Unis.