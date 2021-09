Bianca Andreescu freinée par Maria Sakkari à New York

Bianca Andreescu a livré toute une bataille Maria Sakkari avant de s’incliner en trois manches de 6-7 (2/7), 7-6 (8/6) et 6-3 tard lundi soir, à New York, en huitièmes de finale des Internationaux des États-Unis.

La Grecque, qui pointe au 18e rang à la WTA, a mis 3 h 29 min pour venir à bout de l’Ontarienne, sixième tête de série et septième joueuse mondiale.

Visiblement dérangée par une douleur à la cuisse gauche lors de la troisième manche, Andreescu a continué de courir toutes les balles du mieux qu'elle le pouvait, mais Sakkari a utilisé sa puissance pour s’imposer.

Elle a mis fin au débat avec sa quatrième balle de match face à la championne de 2019, qui n'avait toujours pas perdu à Flushing Meadows depuis le début de sa carrière.

En quarts de finale, Sakkari se mesurera à la Tchèque Karolina Pliskova.

Fernandez s'incline en double

Alors que le parcours de rêve en simple de la Canadienne Leylah Annie Fernandez suit son cours, celui en double a pris fin lundi.

La joueuse de 19 ans et sa coéquipière Erin Routliffe ont perdu en trois manches de 6-1, 4-6 et 6-2 contre les Roumaines Elena-Gabriela Ruse et Monica Niculescu, au troisième tour.

Gabriela Dabrowski, avec sa coéquipière Luisa Stefani, est la seule Canadienne toujours en lice pour le titre en double.

Les cinquièmes têtes de série ont comblé un retard pour vaincre les Ukrainiennes Dayana Yastremska et Marta Kostyuk 6-7 (5/7), 6-4 et 6-2 et pour accéder aux quarts de finale.

Fernandez poursuivra sa route en simple mardi contre l'Ukrainienne Elina Svitolina en quarts de finale.