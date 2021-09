Décès de Robert Wetenhall, ancien propriétaire des Alouettes de Montréal

Les Alouettes ont confirmé la nouvelle par voie de communiqué, lundi soir.

Wetenhall a été propriétaire de la formation montréalaise de 1997 à 2019 et il a été intronisé au Temple de la renommée du football canadien à titre de bâtisseur, en 2015.

Il a joué un rôle primordial dans la renaissance des Alouettes, tant sur le plan administratif, des opérations football et de l'implication communautaire.

Dès son arrivée comme propriétaire de l'équipe, il a instauré une philosophie gagnante qui a suivi les Alouettes pendant toutes les années 2000.

De 2000 à 2010, les Alouettes ont participé à huit finales de la Coupe Grey en 11 ans, remportant trois fois le trophée le plus important de la Ligue canadienne de football.

En 22 saisons avec Wetenhall à la tête de l'équipe, les Alouettes ont remporté le titre de la section Est à 10 occasions. Ils ont également totalisé 223 victoires.

Originaire du Wisconsin, Wetenhall a été diplômé de l'Université Princeton et il a été l'un des membres fondateurs de la prestigieuse entreprise McConnell Wetenhall & Co. Inc.

Wetenhall s'est intéressé au football professionnel vers la fin des années 1960, alors qu'il fut le copropriétaire des Patriots de Boston, dans l'American Football League. Lorsque l'équipe a fait le saut dans la NFL, sous le nom des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, il est resté copropriétaire de l'équipe.