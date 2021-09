Une autre victoire de 8-0 pour les Blue Jays et un 40e circuit pour Guerrero

Vladimir Guerrero fils a frappé son 40e circuit de la saison, tandis que Marcus Semien a frappé deux longues balles pour les Blue Jays de Toronto, qui ont éclipsé les Yankees de New York 8-0 dans le premier match d'une importante série de quatre.

Hyun Jin Ryu (13-8) a lancé six manches efficaces pour les Blue Jays, qui ont signé une cinquième victoire d'affilée et une huitième en neuf sorties.

Les Jays ont une fiche de 5-2 dans le Bronx cette saison.

Guerrero a atteint le plateau des 40 circuits sur le 13e lancer de Jameson Taillon (8-6). Le cogneur de puissance et son père, membre du Temple de la renommée, sont le deuxième duo père-fils à connaître des saisons de 40 circuits, après Cecil et Prince Fielder. Guerrero a terminé avec trois coups sûrs pour porter sa séquence de matchs avec au moins un coup sûr à 15, sa plus longue en carrière.

Guerrero père a frappé 449 circuits en 16 saisons, dont 44, son plus haut total, avec les Expos de Montréal en 2000.

Semien a frappé une claque en solo en première et le sixième grand chelem des Jays cette saison en neuvième. Il a cinq circuits à ses cinq derniers matchs. Ses 37 longues balles cette saison constituent un sommet en carrière.

Teoscar Hernandez a ajouté un circuit en neuvième pour les vainqueurs.

Ryu a limité les Yankees à trois simples après avoir perdu ses deux derniers départs. Il a retiré six frappeurs au bâton, dont Joey Gallo trois fois, sans accorder de but sur balles.

Trevor Richards, Tim Mayza et Adam Cimber ont complété le 14e jeu blanc des Jays, le plus haut total de l'Américaine. Les lanceurs des Jays n'ont accordé que cinq coups sûrs.

Les Yankees ont perdu un troisième match consécutif et un septième à leurs neuf derniers après leur première séquence de 13 victoires depuis 1961. Ils ont commencé la journée avec un demi-match d'avance devant les Red Sox de Boston pour la première place donnant accès au match du quatrième as.

Taillon a alloué trois points sur trois coups sûrs en sept manches. Il a perdu un deuxième départ consécutif après une séquence de 15 sorties sans défaite.