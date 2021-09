« Elle s’est offert un cadeau formidable » - Jorge Fernandez

Cette victoire a permis à la Lavalloise de se qualifier pour les quarts de finale des Internationaux des États-Unis, une première pour elle en tournoi du grand chelem. Elle a réalisé l’exploit à quelques heures de son 19e anniversaire de naissance, qu’elle célèbre aujourd’hui.

Elle s’est offert un cadeau formidable, a lancé Jorge Fernandez en entrevue à RDI Matin. C’est un cadeau de vie, c’est son rêve.

Également entraîneur de Leylah depuis plusieurs années, l’ancien joueur de soccer professionnel constate de bien belles choses au sujet de sa fille depuis le début de la quinzaine à Flushing Meadows.

Le rêve de Fernandez se poursuit

Elle est maintenant à un autre niveau mentalement. Elle a eu un déclic finalement pour pouvoir être dans le match contre les meilleures joueuses au monde, a-t-il remarqué. C’est quelque chose dont on parle depuis un an, et on continue à travailler sur ça. Maintenant, elle commence à y croire de plus en plus et je pense que c’est ça, le sourire. Elle est en train de le faire. Le monde est en train de l’aimer en la voyant le faire. C’est juste un rêve pour elle.

La joueuse québécoise s’est révélée au public new-yorkais plus tôt en semaine, en éliminant la Japonaise Naomi Osaka en trois longues manches. En répétant l’exploit dimanche, contre une autre multiple championne en grand chelem, Fernandez a littéralement conquis la foule.

Leylah ne danse pas très bien, ne chante pas très bien, mais c’est la première à être partante et à animer la foule dans un party , a rigolé son père, qui n’est pas du tout surpris de voir sa fille aussi démonstrative sur le terrain.

Ça devient beaucoup plus naturel quand elle fait quelque chose qu’elle aime faire comme le tennis , a-t-il ajouté.

Comme athlète professionnel, on a une responsabilité pour nous-même, mais aussi pour le public. Et je pense que des fois, on oublie cela. On est là pour donner un spectacle, des émotions. Comme ça, le public revient nous voir jouer. Et elle le comprend très bien.

Jorge Fernandez compte être présent mardi, à New York, pour voir sa fille affronter l’Ukrainienne Elina Svitolina en quarts de finale. Des tribunes, il tentera de faire preuve de retenue en regardant le spectacle, qui s’annonce une fois de plus très prometteur.