Bottas chez Alfa Romeo en 2022, Russell attendu chez Mercedes

L'officialisation de son remplacement par le Britannique George Russell, 23 ans, en provenance de Williams, futur équipier du septuple champion du monde Lewis Hamilton, devrait suivre.

Chez Alfa Romeo, Bottas succédera à son compatriote Kimi Raikkonen, qui prendra sa retraite à la fin de l’année à l'âge de 42 ans.

Le potentiel de l'usine de Hinwil (en Suisse, où est basée sa future écurie, NDLR) est clair et je savoure la possibilité d'aider à faire progresser l'équipe sur la grille, surtout avec un nouveau règlement en 2022 qui lui donne une chance de faire un bond en avant en termes de performance , a commenté Bottas dans un communiqué.

Je suis reconnaissant de la confiance que l'équipe m'a accordée et j'ai hâte de le lui rendre. J'ai plus que jamais envie de courir pour obtenir de bons résultats et, le moment venu, pour gagner.

Une citation de :Valtteri Bottas