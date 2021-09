Max Verstappen maître chez lui, Lance Stroll 12e

Max Verstappen n'a pas déçu les amateurs néerlandais massés dans les tribunes du circuit de Zandvoort. Il a mené pendant 63 des 72 tours, et a remporté le Grand Prix des Pays-Bas. Mercedes-Benz a placé ses pilotes sur le podium.

Les attentes étaient très élevées, et c'est parfois dur de les remplir. Je suis content d'avoir gagné et de prendre la tête du classement. C'est une journée incroyable.

C'est ainsi que Max Verstappen a résumé son week-end à Zandvoort. Il double Lewis Hamilton au classement, par 3 points. Mercedes-Benz mène encore le classement des constructeurs par 12 points.

Les tribunes étaient remplies, 70 000 personnes ont crié, chanté, applaudi tout au long du grand prix et les fumigènes de couleur orange ont nappé le circuit à plusieurs reprises.

Max Verstappen dans son tour d'honneur à Zandvoort Photo : Getty Images / Rudy Carezzevoli

Le Néerlandais partait de la pole positon, a parfaitement réussi son départ, et il a tout de suite creusé un écart sur Lewis Hamilton, qui l'a suivi tout au long du grand prix long de 72 tours.

Verstappen n'a jamais été inquiété par Mercedes-Benz. Red Bull a calqué sa stratégie sur celle de Hamilton, qui avait décidé de faire deux arrêts.

Après son premier arrêt aux puits, au 22e tour, le Néerlandais est revenu en piste derrière Valtteri Bottas, mais il l'a vite rattrapé et l'a dépassé au 31e tour pour reprendre le commandement.

Constatant qu'il ne pourrait rattraper Verstappen, Hamilton a fait un troisième arrêt aux puits dans l'avant-dernier tour pour chausser des pneus tendres et tenter d'obtenir le point du tour le plus rapide, ce qu'il a réussi à faire.

Quelle course, quel public. J'ai tout donné, mais Max était trop rapide, a reconnu Hamilton, beau joueur. Quel circuit, c'est maintenant un de mes favoris.

Lewis Hamilton roule sur le circuit de Zandvoort. Photo : Getty Images / KENZO TRIBOUILLARD

Sur ce circuit où il est très difficile de dépasser, Lance Stroll (Aston Martin) n'a pas réussi à atteindre son objectif, soit d'entrer dans les points.

Parti de la 12e place sur la grille, il a fini 12e, à deux tours du gagnant, devant son coéquipier Sebastian Vettel.

Je n'ai pas réussi à gagner des positions dans le premier tour, et je suis resté bloqué derrière George Russell durant une bonne partie de la course (NDLR : 62 tours), a expliqué Stroll. C'est très difficile de doubler ici, et c'est dommage, car la voiture était performante, mais je n'ai pas pu en profiter.

Lance Stroll sur le circuit de Zandvoort Photo : Getty Images / Lars Baron

Le Torontois Nicholas Latifi (Williams) a terminé au 16e rang.

Ce n'est pas un circuit facile en situation de course, car c'est difficile de doubler, a rappelé Latifi. Dans mon premier relais, j'étais content de mon rythme, mais ça a été plus dur en fin de course avec les pneus durs, je n'arrivais pas à les maintenir en température en raison des drapeaux bleus (obligation de laisser passer). J'ai eu du mal aujourd'hui.

À Zandvoort, Max Verstappen succède donc à... l'Autrichien Niki Lauda, vainqueur lors de la dernière édition du Grand Prix des Pays-Bas en 1985 devant Alain Prost et Ayrton Senna.

À noter la très belle 15e place du Polonais Robert Kubica dans la monoplace de Kimi Räikkönen, testé positif à la Covid-19 vendredi soir et remplacé samedi matin avant la troisième séance d'essais libres.

La saison se poursuit avec une troisième course en quinze jours, prévue le week-end prochain à Monza, en Italie, dans les terres de Ferrari.

Résultats du Grand Prix des Pays-Bas :

1. Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) les 306,587 km en 1 h 30:05.395 à la moyenne de 204,187 km/h

2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz) à 20,932

3. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes-Benz) à 56,460

4. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) à 1 tour

5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) à 1 tour

6. Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) à 1 tour

7. Carlos Sainz fils (ESP/Ferrari) à 1 tour

8. Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda) à 1 tour

9. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) à 1 tour

10. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes-Benz) à 1 tour

11. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes-Benz) à 1 tour

12. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes-Benz) à 2 tours

13. Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes-Benz) à 2 tours

14. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo-Sauber-Ferrari) à 2 tours

15. Robert Kubica (POL/Alfa Romeo-Sauber-Ferrari) à 2 tours

16. Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes-Benz) à 2 tours

17. George Russell (GBR/Williams-Mercedes-Benz) à 3 tours

18. Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) à 3 tours

Meilleur tour de la course :

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz) 1:11,097 au 72e tour (moyenne : 215,654 km/h)

Abandons: