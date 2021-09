L’avant-dernière étape du Tour d’Espagne à Clément Champoussin

Le Français Clément Champoussin a remporté samedi à 23 ans sa première victoire professionnelle lors de la 20e et avant-dernière étape du Tour d'Espagne. James Piccoli a fini 106e.

À l'avant toute la journée, Champoussin est resté dans la roue des favoris quand ils ont repris l'échappée et a attaqué à deux kilomètres de l'arrivée en laissant sur place Adam Yates, Enric Mas et surtout Primoz Roglic.

L'ancien sauteur à skis slovène (Jumbo-Visma) a fini deuxième de l'étape, et est bien parti pour remporter la Vuelta une troisième fois d'affilée avec un dernier contre-la-montre à disputer dimanche à Saint-Jacques-de-Compostelle.

La fin de l'étape a été marquée par plusieurs attaques dans le groupe des favoris, mais c'est celle du Français qui a été la bonne. Champoussin, au bout de l'effort, n'a même pas eu les forces de lever les deux bras en franchissant la ligne.

Ça s'est un peu regardé dans le groupe des favoris, et je me suis accroché , a expliqué Champoussin à l'arrivée.

Heureusement qu'ils n'ont pas sprinté derrière, parce que les 150 derniers mètres étaient quand même très difficiles , a admis le cycliste de Nice.

Le Montréalais James Piccoli (Israël Start up Nation) a fini au 106e rang. Il est 82e au classement général (+3h46:30)

Dimanche, la dernière étape de ce Tour d'Espagne 2021 sera un contre-la-montre individuel de 33,8 kilomètres entre Padron et Saint-Jacques-de-Compostelle.

Primoz Roglic est encore une fois favori, après sa victoire dans le contre-la-montre initial.

Au Tour d'Espagne féminin

La Néerlandaise Annemiek Van Vleuten (Movistar) s'est emparée de la première place du classement général, après sa victoire samedi dans la troisième et avant-dernière étape du Tour d'Espagne féminin.

Favorite pour la victoire finale, Van Vleuten s'est offert une échappée en solitaire de 50 kilomètres sur un terrain vallonné entre Manzaneda et Pereiro de Aguiar, et remporte ainsi une deuxième victoire d'étape de rang après son succès la veille à Manzaneda.

Elle prend ainsi la tête au classement général avec 94 secondes d'avance sur la Suisse Marlen Reusser, qui menait jusque là au classement général.

Chez les Canadiennes, Holly Hunter (Instafund Racing) a fini 41e (+7:23) juste devant Karol-Ann Canuel (Team SD Worx) dans un groupe de 31 cyclistes. Leah Kirchmann (Team DSM) a fini 68e (+19:13). Alison Jackson (Liv Racing) a terminé au 71e rang (+19:41) dans le même groupe qu'Isabella Bertold (Instafund Racing).

La quatrième et dernière étape se disputera demain entre As Pontes et Saint-Jacques-de-Compostelle.