Bianca Andreescu atteint aussi le 4e tour à New York

Bianca Andreescu ne s’est pas éternisée sur le court Louis Armstrong, samedi. Elle s'est imposée en deux manches de 6-1 et 6-2 devant la Belge Greet Minnen au troisième tour des Internationaux des États-Unis.

Elle est la troisième Canadienne à se qualifier pour les huitièmes de finale à Flushing Meadows, après Leylah Annie Fernandez et Félix Auger-Aliassime.

Septième joueuse mondiale et sixième favorite du tournoi, Andreescu a entrepris le match en force contre Minnen, qui pointe au 104e rang de la WTA. En plus de briser son adversaire à deux reprises, l’Ontarienne a remporté 27 des 38 points disputés lors de la première manche, qu’elle a bouclée en 23 minutes.

En parfaite maîtrise de ses moyens, la championne de l’édition 2019 a poursuivi sur sa lancée en deuxième manche. Elle a même surmonté un déficit de 0-40 au service pour remporter le deuxième jeu. La joueuse de 21 ans de Mississauga a gagné neuf jeux de suite avant d’en céder un à Minnen.

Cette dernière a réussi à arracher un autre jeu avant de s’avouer vaincue après une lutte de 67 minutes.

Défaite au troisième tour des qualifications par la Canadienne Rebecca Marino, la Belge de 24 ans avait accédé au tableau principal à la suite du retrait de la Lettone Jelena Ostapenko.

Je crois avoir très bien joué, a dit Andreescu. J'ai travaillé fort à l'entraînement et je suis contente avec mon jeu en retour et au service, avec mon mouvement sur le terrain et aussi mon attitude.

Andreescu présente maintenant un dossier de 10-0 en carrière aux Internationaux des États-Unis. Au prochain tour, elle se mesurera à la Grecque Maria Sakkari, 18e au monde, qui a vaincu la Tchèque Petra Kvitova, 11e, en deux manches de 6-4 et 6-3.

Je suis très excitée de jouer contre elle, a dit Andreescu. Nous avions eu un match très relevé à Miami et je m'attends à la même chose.

Elle est très puissante, possède un bon service, bouge bien sur le terrain et elle est une fière compétitrice. Je crois que ça me décrit bien aussi. Ce sera un bon match.

Barty se fait surprendre par Rogers

De son côté, Ashleigh Barty a baissé pavillon face à l'Américaine Shelby Rogers, qui s'est imposée 6-2, 1-6 et 7-6 (5).

Ashleigh Barty Photo : Getty Images / Elsa

Championne à Wimbledon plus tôt cet été, l’Australienne n'avait pas perdu une seule manche depuis le début du tournoi avant de se retrouver face à Rogers, dernière américaine en lice chez les dames.

Barty a commis 17 fautes directes en première manche, puis trois autres quand elle menait 5-2 en troisième manche et qu'elle a laissé Rogers revenir dans le match.

Rogers avait une fiche en carrière de 0-6 contre les premières têtes de série. Elle avait une fiche en carrière de 0-5 contre Barty avant le duel de samedi, incluant quatre défaites en 2021.

Elle affrontera la surprenante Britannique Emma Raducanu (150e) issue des qualifications. La joueuse de 18 ans a signé une victoire convaincante de 6-0 et 6-1 contre Sara Sorribes Tormo (41e).

Raducanu, qui est née au Canada, participera à la deuxième semaine de compétition d'un tournoi majeur pour une deuxième fois cette année, après avoir réalisé l'exploit à Wimbledon.

Pour sa part, la médaillée d'or des Jeux olympiques de Tokyo, Belinda Bencic, a accédé au quatrième tour des Internationaux des États-Unis en battant l'Américaine Jessica Pegula 6-2 et 6-4 dans une reprise de leur match du récent tournoi olympique.

La Suissesse s'était faufilée dans le carré d'as des Internationaux des États-Unis en 2019, son meilleur résultat jusqu'ici en Grand Chelem.

Sa prochaine adversaire sera la Polonaise Iga Swiatek, qui a gagné 6-4, 4-6 et 6-3 face à l'Estonienne Anett Kontaveit.