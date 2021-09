Max Verstappen en pole à Zandvoort, Lance Stroll 12e

Quel spectacle pour les amateurs néerlandais! Le petit circuit sinueux de Zandvoort a été à la hauteur de sa réputation en ce samedi de qualification. Des pilotes à la limite dans les virages relevés.

Parfois, au-delà de la limite. Les deux pilotes de l'équipe Williams sont partis à la faute, sans pour autant se faire mal.

Le duel entre Verstappen et Hamilton a été superbe, par chronos interposés. Le Néerlandais a fait un tour impeccable, qu'il a terminé en 1 min 08 s 885/1000. Il a été le premier à descendre dans les 68 secondes au tour, et Lewis Hamilton l'a rejoint ensuite avec un temps de 1:08,923.

Je m'amuse sur cette piste jusqu'à maintenant. Avec un minimum d'essence en qualif, c'était juste incroyable, a réagi Verstappen. Comme à Suzuka, c'est un circuit à l'ancienne où vous sentez bien l'adhérence d'une F1. J'ai perdu un peu de temps à la sortie du virage no 3 qui est assez bosselée, et mon DRS n'a pas fonctionné à la sortie du dernier virage, mais j'avais suffisamment de vitesse pour faire la pole.

Le départ sera déterminant, car il est très difficile de doubler ici. Il faudra rester alerte, car sur de nouveaux circuits, on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises, fait-il remarquer. Ce ne sera pas une course facile.

Lewis Hamilton roule sur le circuit de Zandvoort. Photo : Getty Images / KENZO TRIBOUILLARD

Seulement 38 millièmes de seconde séparent Verstappen et Hamilton. Ils seront donc tous les deux sur la première ligne de la grille de départ.

Quel tour impressionnant de Max. C'était très serré. J'ai tout donné, mais ça n'a pas suffi , a admis Hamilton, souriant.

C'est un super-circuit. Espérons qu'on pourra donner un bon spectacle dimanche, car ce n'est pas évident de dépasser.

Lewis Hamilton craint en effet que le manque d'espace pour dépasser, la piste est très étroite, n'oblige les meneurs à être très vigilants en dépassant les voitures plus lentes.

Rappelons que seuls trois points séparent Verstappen et Hamilton au classement, en faveur du Britannique.

La séance de qualification a été marquée par les sorties de piste des pilotes Williams, d'abord celle de George Russell puis à la relance celle de Nicholas Latifi.

Ce qui a obligé la direction de course à sortir deux fois le drapeau rouge, le temps de tout nettoyer. Les pilotes n'ont pas été blessés.

La sortie de piste du Canadien en Q2 a été particulièrement violente. Il a glissé à travers le bac à gravier jusque dans le mur de protection par l'arrière. L'impact a détruit l'arrière de sa monoplace.

En regardant l'incident, je vois que j'ai mal jugé l'entrée du virage, et j'ai touché le gazon, a expliqué Latifi. C'est un virage ultra rapide qui ne pardonne pas. En pneus usés, je voyais que je pouvais aller plus vite, et j'ai poussé. Ça a frappé fort, mais ces voitures sont solides. Je vais bien. Il y a du travail à faire pour réparer l'auto. Toutes mes excuses à l'équipe.

Lance Stroll sur le circuit de Zandvoort Photo : Getty Images / Lars Baron

Lance Stroll a fini avec le 12e temps (+1,482) dans son Aston Martin, incapable de faire un autre tour rapide en Q2, en raison de la sortie de piste de Latifi et de la neutralisation qui a suivi.

Le drapeau rouge m'a empêché de passer en Q3, a expliqué Stroll. Mon dernier tour rapide était bon, et je pense que Q3 était à ma portée. De la 12e place sur la grille, je sais que je me battrai pour des points. Il n'y aura pas beaucoup de dépassements, donc un bon départ sera crucial.

Son coéquipier Sebastian Vettel, gêné dans son dernier tour lancé, n'a pu faire mieux que le 17e temps.

Résultats de la séance de qualification du Grand Prix des Pays-Bas: