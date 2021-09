Carlos Alcaraz surprend Stefanos Tsitsipas à New York

Stefanos Tsitsipas, 3e mondial et prétendant au titre, a été éliminé dès le 3e tour des Internationaux des États-Unis, vendredi, par l'Espagnol Carlos Alcaraz, 18 ans, vainqueur en cinq manches de 6-3, 4-6, 7-6 (7/2), 0-6 et 7-6 (7/5).

Tsitsipas, qui d'entrée de jeu avait eu besoin de puiser dans toutes ses ressources pour vaincre le Britannique Andy Murray en cinq manches, a raté l'occasion d'accéder au quatrième tour à Flushing Meadows pour la première fois.

Tsitsipas a joué devant une foule plutôt hostile, notamment en raison de ses longues pauses à la salle de bain que Murray a d'ailleurs critiquées plus tôt cette semaine.

Alcaraz, qui participe aux Internationaux des États-Unis pour une première fois, s'est ressaisi après une quatrième manche au cours de laquelle rien n'allait de son côté.

Au bris d'égalité de la cinquième manche, il a obtenu deux mini-bris pour mener 6-3 et il a fermé les livres à sa troisième balle de match.

Le 55e mondial est ainsi devenu le plus jeune joueur à battre un rival classé parmi les trois premiers depuis l’instauration des classements de l’ATP en 1973.

Alcaraz est aussi devenu le plus jeune joueur à atteindre le quatrième tour à New York depuis Pete Sampras et Michael Chang, en 1989.

Il croisera maintenant le fer avec le qualifié allemand Peter Gojowczyk.

Medvedev sans forcer

Daniil Medvedev, 2e au classement mondial, a facilement gagné son billet pour les huitièmes de finale des Internationaux des États-Unis en écartant vendredi en trois manches de 6-0, 6-4 et 6-3 l'Espagnol Pablo Andujar (74e au monde).

Le Russe a passé moins de deux heures sur le terrain (1 h 56 min) et a fait une nouvelle démonstration de sa force sur le court Louis-Armstrong, avec pas moins de 34 coups gagnants (contre 16).

S'appuyant sur neuf as, il a été très solide au service. Medvedev n'a subi qu'un bris, à 5-2 dans la dernière manche, seul signe de relâchement du match.

Daniil Medvedev va frapper la balle du revers pendant un match à New York. Photo : Getty Images / KENA BETANCUR

Mais il a aussitôt réagi en prenant pour la 7e fois, en 13 tentatives, le service de son adversaire.

C'est toujours bon de gagner en trois manches, a souligné Medvedev. En tournoi du grand chelem, sortir du terrain en moins de deux heures, c'est bien. Je sais que les gens aimeraient qu'on se batte en cinq manches, mais en vue de mon prochain match, ce n'est pas la meilleure solution.

Au prochain tour, il affrontera un adversaire qui a dû se battre en cinq manches. Il s'agit du Britannique Daniel Evans (27e au monde) qui a battu l'Australien Alexei Popyrin (73e) 4-6, 3-6, 6-3, 6-4 et 7-6 (7/1).

Le joueur russe avait atteint les demi-finales du tournoi en 2020 et la finale en 2019.

Autres résultats

Peter Gojowczyk (GER) bat Henri Laaksonen (SUI) 3-6, 6-3, 6-1, 6-4

Diego Schwartzman (ARG/no 14) bat Alex Molcan (SVK) 6-4, 6-3, 6-3

Botic Van De Zandschulp (NED) bat Facundo Bagnis (ARG) 3-6, 6-0, 6-2, 6-2

(Avec La Presse canadienne)