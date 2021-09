La LNH sanctionnera plus sévèrement les joueurs non vaccinés

Associated Press

La Ligue nationale de hockey (LNH) envisage de sanctionner plus sévèrement les joueurs non vaccinés s'ils sont déclarés positifs au coronavirus selon les nouveaux protocoles pour la saison à venir.

Les équipes pourront suspendre sans salaire les joueurs non vaccinés s'ils ne peuvent pas participer aux activités de leur équipe, révèle une source au courant des nouvelles règles. Cette personne a parlé sous le couvert de l'anonymat, car les nouvelles mesures n'avaient pas été annoncées.

Les joueurs entièrement vaccinés qui sont positifs à la COVID-19 seront traités comme s'il s'agit de blessures au hockey et seront toujours payés. Les entraîneurs et autres membres du personnel de l'équipe qui interagissent étroitement avec les joueurs doivent être complètement vaccinés.

Les déplacements des joueurs non vaccinés seront restreints lorsqu'ils sont dans d'autres villes. Des tests constants de dépistage au coronavirus pour les joueurs vaccinés se poursuivront.

Les responsables de la ligue ont estimé plus tôt cet été qu'entre 90 et 95 % des joueurs seraient complètement vaccinés avant le début des camps d'entraînement plus tard ce mois-ci. La saison commence le 12 octobre.

La LNH a opté pour une refonte des divisions la saison dernière pour éliminer la frontière de l'équation jusqu'à la fin des séries éliminatoires. Les 7 équipes canadiennes ont été réunies au sein d'une même division et elles ont joué les unes contre les autres, et les 24 aux États-Unis ont disputé un calendrier de 56 matchs au sein de leur division seulement.

Lorsque le Canadien de Montréal a affronté Vegas et Tampa Bay lors des deux derniers tours, les joueurs et le personnel faisant les allers-retours ont été placés dans une bulle à Montréal après une entente avec le gouvernement canadien.

La LNH a organisé toutes les séries éliminatoires de 2020 dans des bulles à Toronto et à Edmonton en raison des faibles taux de cas de virus dans ces villes à l'époque.