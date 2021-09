Les joueurs de la LNH pourront participer aux Jeux olympiques de Pékin

La LNH avait déjà prévu une pause olympique dans son calendrier 2021-2022 dans l’éventualité d'un tel accord.

Elle peut se retirer de cette entente si la situation sanitaire en regard de la COVID-19 est jugée problématique ou dangereuse par la ligue ou l'Association des joueurs.

Les coûts d'assurance reliés à la COVID-19 ne font pas partie de l'entente, a précisé le président de l'IIHF, René Fasel, mais la Fédération internationale créera un fonds de 5 millions de dollars pour de possibles pertes de salaires à cause du virus.

On devrait exiger des joueurs qu'ils soient pleinement vaccinés. Et leurs contrats seront assurés en cas de blessure, clause clé sur laquelle le circuit Bettman avait été incapable de s’entendre avec l'IIHF pour une participation aux Jeux de Pyeongchang, en Corée du Sud, en 2018.

Ç'a n'a pas été facile, mais nous avons réussi, a dit René Fasel, réjoui. Je suis très, très heureux. De 2014 à 2026, ils auraient dû attendre 12 ans, ce qui veut dire qu'une génération de joueurs n'aurait pas pu participer aux Jeux.

Représenter le Canada et se battre pour l'or serait un rêve, disait la semaine dernière Connor McDavid, joueur par excellence de la LNH en 2021, qui n'a jamais participé aux Jeux. Ça fait longtemps qu'il y a eu un tournoi entre les meilleurs du monde, on attend ça.

Nous savions à quel point les joueurs sont motivés à jouer pour leur pays, a dit Bill Daily, l'adjoint du commissaire Gary Bettman. Nous sommes ravis d'avoir pu conclure cette entente qui permettra aux meilleurs joueurs de s'affronter aux Olympiques.

La LNH et ses joueurs s'étaient entendus pour un retour aux Olympiques dans le renouvellement de leur contrat de travail l'été dernier, mais la pandémie et les risques qui y sont associés posaient de sérieux obstacles, en plus d'importants points à régler dans les négociations avec l'IIHF.

Les Jeux de Pékin doivent se dérouler du 4 au 20 février.

Le Canada a remporté les deux derniers tournois olympiques avec des joueurs de la LNH, en 2010 à Vancouver et en 2014 à Sotchi, et avait fini 3e en 2018.

Ce sera la sixième fois depuis Nagano en 1998 que les joueurs du circuit Bettman iront aux JO.