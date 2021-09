La boxeuse Jeanette Zacarias Zapata succombe à ses blessures

Le promoteur Yvon Michel a confirmé la nouvelle en soirée.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

C'est avec beaucoup de tristesse et tourments que nous avons appris, par un représentant de sa famille, que Jeanette Zacarias Zapata nous a quittés, cet après-midi, à 15 h 45, peut-on lire dans le communiqué relayé par Yvon Michel. Toute l'équipe du Groupe Yvon Michel est extrêmement affligée par cette pénible annonce. Nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances à sa famille, ses proches, ses amis et plus particulièrement son conjoint Jovanni Martinez, qui a été à son chevet jusqu'à ses derniers moments.

La jeune boxeuse a subi le K.-O. au quatrième round de son combat contre Marie-Pier Houle. Elle a par la suite été évacuée en ambulance vers l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, où elle a été plongée dans un coma artificiel. Elle reposait toujours aux soins intensifs dans un état critique.

Marie-Pier Houle a réagi sur Facebook en affirmant en espagnol que la triste nouvelle du départ d’une grande athlète comme Jeanette Zacarias Zapata, me laisse triste et dévastée . Elle a poursuivi en mentionnant qu’elle présente [ses] sincères et profondes condoléances à sa famille et à son mari Jovanni Martinez. Que Dieu illumine son âme et la reçoive dans sa gloire.

La boxeuse Kim Clavel a elle aussi tenu à réagir sur Twitter en disant que le monde de la boxe souffre , et qu’elle offre ses condoléances à la famille de Jeanette Zapata , que la situation est terrible .

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Dans la foulée des tristes événements, le Groupe Yvon Michel avait choisi de remettre à plus tard sa soirée de boxe prévue le 17 septembre prochain.