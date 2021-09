Shapovalov fonce au 3e tour à New York, Pospisil éliminé

Denis Shapovalov (no 7) s'est qualifié pour le troisième tour des Internationaux des États-Unis, jeudi, à New York, lorsqu'il a vaincu l'Espagnol Roberto Carballes Baena en trois manches de 7-6 (9/7), 6-3 et 6-0.

Contre un adversaire qui l'avait battu en cinq manches lors de leur seul autre affrontement, en 2020, à Roland-Garros, Shapovalov a cette fois été en pleine maîtrise de son sujet, particulièrement à partir de la deuxième manche.

La septième tête de série a amorcé la première manche en prenant le service de son adversaire, qui lui a aussitôt rendu la pareille. C'est cependant la dernière fois que le Canadien s'est fait ravir sa mise en jeu, même s'il a perdu de nombreux échanges lorsqu'il servait pendant le jeu décisif – comme son rival, d'ailleurs; ce bris d'égalité a compté neuf mini-bris en tout.

C'est Shapovalov qui a réussi l'unique bris de la deuxième manche, et il a été intraitable lors de la troisième. Le Canadien a gagné tous les points lorsqu'il servait, et il a attaqué la mise en jeu de Carballes Baena sans relâche. L'Espagnol a remporté quatre échanges à peine dans toute la manche, et c'est en envoyant la balle dans le filet, complètement dépité, qu'il a offert la victoire à Shapovalov.

Le Sud-Africain Lloyd Harris, qui a battu l'Américain Ernesto Escobedo 6-4, 6-4 et 6-2 jeudi, sera l'adversaire de Shapovalov au prochain tour. Harris, 46e raquette mondiale, a gagné l'unique match entre les deux hommes plus tôt cette année, à Dubaï.

Vasek Pospisil au 2e tour des Internationaux des États-Unis en 2021 Photo : Getty Images / Matthew Stockman

Pas de solution pour Pospisil

Cette fois, Vasek Pospisil était à court de miracles.

Un peu moins de 48 h après avoir réussi une remontée extraordinaire contre l’Italien Fabio Fognini pour l’emporter en cinq manches, le Canadien a plié bagage au deuxième tour.

Assurément taxé physiquement et mentalement par l’effort de son premier match, Pospisil, no 58 à l’ATP, a été éliminé par le Bélarusse Ilya Ivashka (53e), en trois manches de 6-3, 6-4 et 7-6 (7/5).

Ivashka, de son côté, est sur une très belle lancée. Il a remporté ses 8 derniers matchs et les 16 dernières manches qu’il a disputées.

Il a d’ailleurs été sacré champion du tournoi de Winston-Salem la semaine dernière.

En 2020, Pospisil avait atteint le quatrième tour des Internationaux des États-Unis.

En double, Leylah Annie Fernandez a atteint le deuxième tour. En compagnie de sa partenaire néo-zélandaise Erin Routliffe, la Québécoise s'est imposée 6-4 et 6-2 contre l’Américaine Christina McHale et la Mexicaine Giuliana Olmos.

L'Ontarienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire brésilienne Luisa Stefani ont aussi atteint le deuxième tour avec une victoire en deux manches de 6-1 et 6-2 sur la Suisse Viktorija Golubic et la Slovène Tamara Zidansek.

Djokovic expéditif

Novak Djokovic, en quête du grand chelem de la saison, s'est qualifié pour le 3e tour en écartant facilement le Néerlandais Tallon Griekspoor (121e mondial) en trois manches de 6-2, 6-3 et 6-2.

Après avoir perdu une manche contre le jeune Danois de 18 ans Holger Rune (145e), lundi, le no 1 mondial serbe, qui avait confié être nerveux pour son entrée en lice dans le tournoi, a rectifié le tir.

Sans forcer, déroulant sereinement sa partition, il a dominé les débats comme il le voulait sur le court Arthur-Ashe. Et quand Griekspoor, qu'il affrontait pour la première fois, a brisé son service au deuxième acte pour revenir à 4-3, Nole s'est immédiatement repris pour étouffer ses vains espoirs.

Au début de la troisième manche, Djokovic s'est énervé contre un spectateur qu'il a accusé de crier juste avant qu'il ne frappe des balles. Mais il s'en est juste plaint auprès de l'arbitre, lui demandant de faire passer le message au fauteur de trouble.

Il a ensuite pu se remettre en mode rouleau compresseur, sans que l'opposition incarnée par Griekspoor n'y puisse grand chose, pour en finir en 1 h 39 min.

Samedi, Djokovic affrontera le Japonais Ken Nishikori (56e), finaliste en 2014. Sa troisième marche à franchir sur sept pour écrire l'histoire.

Zverev sans souci

Alexander Zverev, no 4 mondial, n'a pas traîné pour atteindre le troisième tour en éliminant sèchement l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas 6-1, 6-0 et 6-3, en seulement 1 h 15 min.

Après un premier tour déjà facile face à Sam Querrey, le récent médaillé d'or à Tokyo n'a cette fois laissé que quatre jeux à son adversaire du jour.

L'Allemand, finaliste l'an dernier à New York, apparaît comme l'adversaire le plus sérieux sur la route de Novak Djokovic, en quête de son quatrième titre du grand chelem cette année. Il avait d'ailleurs battu le no 1 mondial en demi-finales du tournoi olympique.

Au 3e tour, Zverev, victorieux le 22 août au Masters 1000 de Cincinnati, sera opposé à l'Américain Jack Sock (184e), qui a battu le Kazazh Alexander Bublik (37e) 7-6 (7/3), 6-7 (2/7), 6-4, 4-6 et 6-3.

