Bianca Andreescu qualifiée pour le 3e tour à New York

La Canadienne Bianca Andreescu (no 6) s'est imposée en deux manches de 6-4 et 6-4, jeudi, à New York, contre l'Américaine Lauren Davis, classée 98e, pour passer au troisième tour des Internationaux des États-Unis.

La championne de l'édition 2019 du tournoi affrontera la Belge Greet Minnen au prochain tour.

Andreescu n' pas connu une performance parfaite face à Davis, mais elle a trouvé un moyen de l'emporter.

L'Ontarienne de 21 ans a effacé deux fois des retards d'un bris de service en première manche avant de la gagner en brisant le service de Davis une troisième fois.

L'histoire s'est répétée en deuxième manche, quand Andreescu a comblé deux autres écarts. Et, encore une fois, elle a conclu la manche en brisant le service de sa rivale.

Andreescu a profité de cinq des sept balles de bris qu'elle a obtenues. Elle a frappé 19 coups gagnants contre 11 pour Davis.

C'est la première fois depuis mai qu'Andreescu gagne deux matchs de suite.

Barty maîtrise Tauson

Dans la journée, l'Australienne et no 1 mondiale Ashleigh Barty s'est qualifiée pour le troisième tour en éliminant la Danoise Clara Tauson, 78e raquette mondiale, en deux manches de 6-1 et 7-5, sous le soleil revenu à New York après la tempête de la veille.

Ashleigh Barty a accèdé la la ronde des 32 à Flushing Meadows. Photo : afp via getty images / ANGELA WEISS

Barty a, comme à son habitude, démarré tambour battant la rencontre, en s'appuyant sur sa grosse première balle comme en témoignent ses 11 as.

Largement dominante dans les échanges, elle a fait parler sa vigueur, enchaînant les coups gagnants (33 contre 14), mais a eu un peu de mal dans la seconde manche.

Tauson lui a pris son service pour créer l'égalité 5-5. Barty a toutefois vite réagi en brisant la Danoise pour conclure la rencontre au bout de 1 h 30 min de jeu.

Rivale assumée de la tenante du titre Naomi Osaka, Barty aura pour prochaine adversaire l'Américaine Shelby Rogers (43e), quart de finaliste l'an dernier, qui a vaincu la Roumaine Sorana Cirstea (39e) en deux manches de 7-5 et 6-2.

Autres résultats