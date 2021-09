Félix Auger-Aliassime accède au 3e tour à New York

Félix Auger-Aliassime (no 12) a fait maison nette, mercredi, au deuxième tour des Internationaux des États-Unis, en balayantBernabe Zapata Miralles, 116e du monde, en trois manches de 7-6 (7/5), 6-3 et 6-2.

Après une première manche âprement disputée, le Québécois a ouvert une brèche béante avec les trois premiers bris de service contre l'Espagnol.

Solide au service avec plus de 71 % de premières balles en jeu et des points marqués sur 73 % d’entre elles, il a lentement miné les efforts de son adversaire, qui a été repêché des qualifications, sur le court no 17.

Il a conclu son duel avec 12 as contre seulement 3 doubles fautes.

Il a définitivement coupé les jambes de son adversaire au sixième jeu de la troisième manche grâce à un autre bris qui lui a ouvert la voie vers une victoire expéditive au bout de 2 h 12 min.

Au prochain tour, Auger-Aliassime a rendez-vous avec un autre Espagnol, Roberto Bautista Agut (no 21). Il s'attend à ce que l'intensité monte d'un cran.

On va être au troisième tour, il restera 32 joueurs à partir de vendredi, alors ce sont les meilleurs du monde qu’il faut battre, a souligné Auger-Aliassime en point de presse. Il faudra que j’élève mon niveau encore une fois. Il faudra que je sois très concentré, très constant. Je ne peux pas lui donner trop d’occasions de prendre l’avance ou d’entrer dans le match. Il faudra que je sois très étanche, ne rien lui donner et très bien servir. C’est un beau défi, mais je me sens prêt à l’affronter.

Les intempéries bousculent le programme

Le match prévu en fin de soirée entre l'Allemande Angelique Kerber et l'Ukrainienne Anhelina Kalinina a été remis à jeudi pour que le stade Arthur-Ashe accueille la fin de la rencontre entre l'Argentin Diego Schwartzman et le Sud-Africain Kevin Anderson, interrompu en raison de la forte pluie qui s'infiltrait sur le court Louis-Armstrong, pourtant couvert.

Schwartzman venait de gagner la première manche 7-6 (7/4) et était mené 30-15 dans le premier jeu de la seconde quand le match a été stoppé par les organisateurs puisque le court devenait trop glissant, après deux premières courtes interruptions.

Les images étaient assez spectaculaires dans la salle comme dehors, avec des vagues de pluie qui trouvaient leur origine dans les vestiges de l'ouragan Ida, qui a fait plusieurs morts et a provoqué d'importantes destructions sur les côtes de la Louisiane dimanche dernier.

La pluie s'est infiltrée sur le court Louis-Armstrong en soirée. Photo : Getty Images / Al Bello

Les averses, qui avaient été plutôt clémentes en journée à New York, ont pris un tour plus torrentiel en soirée et sont passées dans les quatre coins du toit rétractable, qui avait été mis en place en 2018 pour précisément permettre aux matchs d'avoir lieu malgré la pluie.

Le seul match présenté en milieu de soirée a donc été la victoire en quatre manches de 6-3, 6-4, 6-7 (4/7) et 6-0 du Grec Stefanos Tsitsipas (no 3) sur le Français Adrian Mannarino.

Medvedev expéditif

Le Russe Daniil Medvedev (no 2), un des rivaux principaux de Novak Djokovic dans sa quête historique des quatre tournois du grand chelem cette année, s'est imposé 6-4, 6-1 et 6-2 contre l'Allemand Dominik Koepfer en moins de deux heures.

J'ai joué à un excellent niveau. Il y a de rares moments où c'était un peu serré entre nous et je suis parvenu à bien les gérer. Surtout, je suis satisfait d'avoir fait ça en moins de deux heures , a-t-il dit.

Le Russe, finaliste en 2019 et demi-finaliste l'an passé à Flushing Meadows, a en effet été dominateur dans tous les aspects du jeu. Il n'a commis que 7 fautes directes et s'est procuré pas moins de 17 balles de bris, dont 7 ont été converties.

Son prochain adversaire sera l'Espagnol Pablo Andujar (74e), qui a facilement vaincu l'Allemand Philipp Kohlschreiber 6-4, 6-3 et 6-1.

Autres résultats

Andrey Rublev (RUS/no 5) bat Pedro Martinez (ESP) 7-6 (7/2), 6-7 (5/7), 6-1, 6-1

bat Pedro Martinez (ESP) 7-6 (7/2), 6-7 (5/7), 6-1, 6-1 Frances Tiafoe (USA) bat Guido Pella (ARG) 6-1, 6-2, 7-5

Roberto Bautista Agut (ESP/no 18) bat Emil Ruusuvuori (FIN) 6-1, 6-3, 6-2

bat Emil Ruusuvuori (FIN) 6-1, 6-3, 6-2 Henri Laaksonen (SUI) bat Christian Garin (CHI/no 16) 3-6, 7-6 (7/5), 6-2, 6-4

3-6, 7-6 (7/5), 6-2, 6-4 Peter Gojowczyk (GER) bat Dusan Lajovic (SRB) 2-6, 6-4, 2-6, 7-5, 6-4

Carlos Alcaraz (ESP) bat Arthur Rinderknech (FRA) 7-6 (8/6), 4-6, 6-1, 6-4

Botic van de Zandschulp (NED) bat Casper Ruud (NOR/no 8) 3-6, 6-4, 6-3, 6-4

3-6, 6-4, 6-3, 6-4 Facundo Bagnis (ARG) bat Marco Trungelliti (ARG) 7-6 (7/4), 4-6, 6-3, 6-3

Alex Molcan (SVK) bat Brandon Nakashima (USA) 6-3, 3-6, 1-6, 6-2, 6-4

Alexei Popyrin (AUS) bat Grigor Dimitrov (BUL/no 15) 7-6 (7/4), 7-6 (7/4), 4-0 (abandon)

7-6 (7/4), 7-6 (7/4), 4-0 (abandon) Daniel Evans (GBR/no 24) bat Marcos Giron (USA) 6-4, 7-6 (7/3), 2-6, 6-3

bat Marcos Giron (USA) 6-4, 7-6 (7/3), 2-6, 6-3 Diego Schwartzman (ARG/no 11) bat Kevin Anderson (ZAF) 7-6 (7/4), 6-3, 6-4