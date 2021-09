Kimi Raikkonen arrêtera la F1 à la fin de la saison

Ça y est. Ce sera ma dernière saison en formule 1. C'est une décision que j'ai prise l'hiver dernier. Elle n'était pas facile à prendre, mais c'est le moment pour de nouvelles choses , écrit le pilote d'Alfa Romeo à côté d'une mosaïque de photos résumant son parcours en F1.

Souvent surnommé Iceman pour son calme et son peu de goût pour les entrevues, Raikkonen aura 42 ans le 17 octobre. Il est le vétéran du championnat, plus âgé que l'Espagnol Fernando Alonso, 40 ans, double champion du monde.

Même si la saison n'est pas finie, je tiens à remercier ma famille, toutes mes équipes, toutes les personnes qui se sont impliquées dans ma carrière et tout spécialement vous tous, les partisans, qui m'avez soutenu pendant tout ce temps , écrit aussi le Finlandais.

Les statistiques actuelles de Raikkonen se passent de commentaires : 342 grands prix disputés à ce jour, pour 21 victoires, 18 pole positions, 46 meilleurs tours en course et 103 podiums depuis ses débuts au GP d'Australie en 2001, dans une modeste Sauber. Il a aussi piloté pour McLaren et Lotus.

Sa retraite libère un volant au sein d’Alfa Romeo, qui pourrait revenir à son compatriote Valtteri Bottas, si Mercedes décidait de le remplacer par l'espoir britannique George Russell en 2022.

Les premiers hommages sont rapidement venus de la part d'un autre champion du monde de F1, l'Allemand Nico Rosberg, qui le qualifie de légende absolue , ou encore de Stefano Domenicali, le patron de la F1.