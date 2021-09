Leylah Annie Fernandez a rendez-vous avec Naomi Osaka à New York

Pour la première fois de sa carrière, Leylah Annie Fernandez s'est qualifiée pour le troisième tour des Internationaux des États-Unis. Elle affrontera la Japonaise Naomi Osaka, tête de série no 3, vendredi.

Abonnée aux petits courts lors des deux premiers tours, elle aura possiblement droit au gigantesque Arthur-Ashe contre la Japonaise. C’est d’ailleurs là qu’elle s’était inclinée, l’an dernier, devant l’Américaine Sofia Kenin.

Je suis très fébrile et j’ai hâte d’affronter cette grande joueuse, a dit Fernandez en entrevue au réseau TSN. Je l’admire. Mon expérience de l’an dernier va m’aider, parce que je sais maintenant quoi faire quand je joue sur un tel terrain. Ce sera un match amusant avec tout le public dans les gradins.

La Québécoise, 73e à la WTA, n’a toujours pas perdu la moindre manche en deux rencontres jusqu’ici cette semaine. Après une victoire serrée au premier tour contre la Croate Ana Konjuh, Fernandez s’est imposée en deux manches de 7-5 et 7-5 contre l’Estonienne Kaia Kanepi mercredi.

La victoire n’a pas été simple à obtenir. Les deux joueuses ont dû retraiter au vestiaire une trentaine de minutes en deuxième manche. Tous les matchs disputés sur les courts extérieurs ont été arrêtés en raison des intempéries reliées à ce qui reste de l’ouragan Ida.

Avant de devoir retraiter au vestiaire, Fernandez avait remporté la première manche 7-5 contre la joueuse de 36 ans, le double de son âge.

L’Estonienne, 70e à la WTA, menait 3-2 dans la seconde manche avec un bris d’avance. Fernandez a toutefois été en mesure de revenir à service égal.

Puis, comme elle l'avait fait en première manche, elle est parvenue à briser le service de sa rivale à 6-5 pour l'emporter 7-5.

Je crois que la pause m’a aidée, a-t-elle admis. Au début de la deuxième manche, je ne suivais pas bien le plan de match établi. J’ai pu parler au téléphone avec mon père resté en Floride, qui est aussi mon entraîneur, et il m’a donné quelques conseils.

Mon jeu était plus offensif en fin de match et je tentais mes coups avec plus de liberté. J’étais un peu trop passive avant la pause.

La jeune de 18 ans devra toutefois épurer son jeu si elle espère bousculer la championne en titre au troisième tour. Fernandez a commis 36 fautes directes contre seulement 18 coups gagnants.

Osaka au 3e tour sans jouer

La Japonaise et tenante du titre Naomi Osaka n’a pas eu à frapper la moindre balle pour se qualifier pour le troisième tour.

La troisième tête de série a profité du retrait de dernière minute de son adversaire Olga Danilovic. La Serbe a évoqué une infection virale non liée à la COVID.

Naomi Osaka Photo : Getty Images / Sarah Stier

La Japonaise vise un cinquième titre majeur et un troisième à New York en quatre ans.

Au premier tour, elle avait aisément battu la Tchèque Marie Bouzkova en deux manches de 6-4 et 6-1.

De son côté, la Roumaine Simona Halep a aussi en quelque sorte profité du retrait de Danilovic, puisque son match contre la Slovaque Kristina Kucova a été déplacé sur le court Arthur-Ashe, couvert par un toit.

Halep s’est imposée en deux manches de 6-3 et 6-1.

Dans le premier match de la journée, disputé sur le court Louis-Armstrong, l’Espagnole Garbine Muguruza, 9e favorite, a battu l’Allemande Andrea Petkovic 6-4 et 6-2.

Autres résultats