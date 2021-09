Le sport et la politique, deux mondes pas si lointains

Parmi les recrues de cette cuvée 2021, il y a les athlètes olympiques Nancy Drolet (hockey) et Guylaine Dumont (volleyball de plage). Leurs confrères et consœur Adam Van Koeverden (kayak), Peter Fonseca (athlétisme) et Carla Qualtrough (paranatation) espèrent quant à eux se faire réélire, tout comme l’ex-entraîneur de hockey Richard Martel.

Selon Dimitri Soudas, ancien haut gradé du Parti conservateur du Canada (PCC) et du Comité olympique canadien (COC), il ne fait aucun doute que les sportifs sont des candidats de choix pour les partis politiques.

Les athlètes, surtout les olympiens, ce sont des gens avec des convictions très profondes , remarque l'analyste. Pour faire de la politique, premièrement, pour être élu, il faut avoir des convictions profondes, mais il faut aussi être prêt à perdre avant de pouvoir gagner.

Et les olympiens canadiens sont des gens qui, échec après échec, n’abandonnent jamais.

Outre leur capacité de composer avec l’adversité et la pression, il relève d’autres qualités qui font des athlètes des candidats naturels pour la politique.

Ce sont des gens très disciplinés qui sont capables de travailler en équipe et d’écouter les conseils de ceux qui les entourent [...] Ils sont capables de se fixer un objectif et de faire ce qu’il faut pour l’atteindre. Ce sont des gens compétitifs. Une fois devenus députés ou ministres, ce sont ces mêmes qualités qui font qu’ils ou qu’elles réussissent. Une citation de :Dimitri Soudas

Élu sous la bannière conservatrice lors d’une élection partielle en 2018, Richard Martel en est déjà à sa troisième campagne électorale. Jusqu’à présent, son passé d'entraîneur dans la LHJMQ [de 1990 à 2011] et en Europe [de 2012 à 2015] l’a très bien servi.

Dans une carrière de coach comme en politique, il faut prendre des décisions. Souvent, on n’a pas un mois pour les prendre; il faut être capable de se revirer de bord. Il faut avoir de l’initiative et du leadership. Il faut être capable d’amener des arguments pour convaincre les gens et il faut avoir des plans de match , explique le député sortant de Chicoutimi-Le Fjord.

En campagne électorale, ça ressemble beaucoup aux séries éliminatoires. Tu as de la stratégie et de l’organisation. Il faut que tu motives tes troupes, que tu choisisses de bons candidats [...] Il y a de la critique, des choses positives, des choses négatives. Il faut que tu gardes le focus et que tu gères ton émotion. Il y a le stress aussi. Il y a les médias. C’est toutes des choses que j’ai vécues dans le passé qui m’aident énormément dans ma nouvelle carrière. Une citation de :Richard Martel

L’adrénaline que tu ressens en faisant du sport, tu la ressens en campagne électorale, ajoute le Saguenéen de 60 ans. Le but est de l’emporter à la fin et il y a des ajustements tout au long de la campagne. Tu dois aussi connaître les points forts et les points faibles de tes adversaires.

Les doutes

Guylaine Dumont a été approchée à plusieurs reprises par des partis politiques ces dernières années. Mais après une première expérience en tant que conseillère municipale à Saint-Antoine-de-Tilly de 2005 à 2007, elle avait des réticences.

La volleyeuse de plage, qui a fini 5e aux Jeux d’Athènes en 2004 avec Annie Martin, a finalement décidé que cette fois-ci était la bonne. Elle tentera de se faire élire avec le Nouveau Parti démocratique (NPD) dans la circonscription de Lévis-Lotbinière, où le député conservateur Jacques Gourde règne depuis 2006.

Ça me titillait à l’intérieur de moi lors des deux dernières élections, mais je ne me sentais pas prête , explique la cofondatrice de Sport’Aide, un organisme sans but lucratif qui offre un service d’accompagnement, d’écoute et d’orientation aux différents acteurs du milieu sportif.

Je croyais que je n’étais pas assez compétente et que je manquais d’expérience. Mais depuis que j’ai dit oui et que je me suis mise à le dire publiquement, la réaction est vraiment incroyable, poursuit la conseillère en relation d’aide. Il y a des politiciens qui proviennent du milieu sportif qui m’ont toujours impressionnée, comme Isabelle Charest et Richard Legendre. J’ai aussi lu le livre de Pauline Marois récemment. Ça m'a donné la confiance de me dire : pourquoi pas moi?

Au-delà des doutes personnels, les sportifs doivent aussi convaincre les électeurs et, plus tard, les différents acteurs politiques de leur valeur.

Tentant pour la première fois de se faire élire avec le Parti libéral du Canada (PLC), l’ancienne hockeyeuse Nancy Drolet, médaillée d’argent aux Jeux de Nagano en 1998 et six fois championne du monde, ne craint pas de trouver les arguments pour y arriver.

Tout le monde comprend qu’un athlète, c’est un citoyen avant tout , lance celle qui se présente dans Rosemont–La Petite-Patrie. Elle y affronte le néo-démocrate Alexandre Boulerice, député de la circonscription depuis 2011, et la bloquiste Shophika Vaithyanathasarma.

Oui, je suis une sportive dans l’âme, mais c’est une école, le sport, ça complète ce qu’on est déjà. Le but ultime est de faire une différence dans la vie des gens. C’est ce qu’ils attendent de leurs leaders politiques, qu’on soit capables de les comprendre à différent niveau , poursuit la masso-orthothérapeute de formation, qui a roulé sa bosse comme conférencière depuis sa retraite sportive.

Interpellée par des enjeux liés à la santé, à l’éducation et à l'environnement, elle voit la politique comme un moyen de porter ses causes et de poursuivre son implication sociale.

Moi, j’ai travaillé avec des enfants, des personnes âgées, des professeurs, des infirmières, je suis une maman... Je suis beaucoup plus qu’une médaillée olympique. Après la vie olympique, il y a beaucoup de choses qu’on peut apporter à notre collectivité. Une citation de :Nancy Drolet

Je pense que tous les gens qui se lancent en politique ont quelque chose à apporter, peu importe le parti , soutient la Drummondvilloise de 48 ans.

Au-delà de l’image

Les athlètes ne sont évidemment pas dupes et savent très bien que leur image et leur notoriété motivent parfois leur recrutement en politique.

J’ai été élu dans une élection partielle. C’est l’image que je projetais qui a fait que je suis rentré dans ma circonscription, reconnaît Richard Martel. Mais après, il faut faire la job ou sinon on ne te réélira pas. Ton travail est évalué.

Guylaine Dumont croit aussi que sa popularité a mené à sa nomination en vue des élections municipales de 2005. Elle voit les choses différemment pour la présente campagne électorale.

Comme conseillère municipale, je sortais des Olympiques, ma candidature était intéressante et j’ai été naïve un peu. En même temps, ça a été une expérience extraordinaire. Cette fois-ci, oui ça peut aider le parti, mais moi aussi je veux l’aider [le parti] , indique la candidate de 53 ans, qui partage les valeurs sociales et environnementales du NPD.

Guylaine Dumont ne mise d’ailleurs pas tout sur son passé d’athlète pour se faire élire dans sa circonscription où les enjeux agricoles sont importants.

Ce n’est pas juste l’olympienne qui va faire campagne parce que ça va refroidir certaines personnes. Si les gens ne me connaissent pas autrement que comme olympienne, je pense qu’il y en a qui ne voteront pas pour moi. Ils vont se dire : elle ne connaît rien à l’agriculture. Ben moi, j’ai fait les foins, j’ai déjà conduit des tracteurs, mon père avait une ferme, j’ai fait le train... Il y a beaucoup de choses que les gens ne connaissent pas de Guylaine Dumont. Une citation de :Guylaine Dumont

En tant qu’ancien stratège politique, Dimitri Soudas reconnaît l’attrait que présentent les candidatures vedettes d’athlètes. Par contre, il remet rapidement les choses en perspective.

Quinze secondes après les manchettes d’un olympien qui décide de se présenter sous la bannière d’un quelconque parti politique, il faut faire campagne électorale, il faut être élu. Une fois élu, les vraies responsabilités commencent, que ce soit comme député ou comme ministre , explique l'ancien directeur général du PCC.

Toute personne qui décide de faire le saut en politique doit faire ses preuves. Il y a une expression qui dit : on est aussi bon que notre dernier shift. En politique, le succès et le manque de succès dépendent de ce qu’on fait chaque jour. Les gens oublient ce que tu as fait il y a une semaine ou il y a un mois. Ils veulent savoir ce que tu vas faire pour la population demain ou après-demain. Tout le monde doit prendre sa place en politique. Une citation de :Dimitri Soudas

Tôt ou tard, avec l’expérience, les sportifs devenus politiciens arrivent à la faire, cette place. C’est le cas de Richard Martel, dont l’implication dans le dossier GNL Québec et dans le rapatriement du géologue André Gauthier, emprisonné à Dubaï, lui a permis de gagner des appuis. Il a finalement été nommé lieutenant de son parti au Québec par le chef conservateur Erin O’Toole.

L’ancien homme de hockey, qui possède une formation en enseignement, a toutefois dû mettre les bouchées doubles à ses débuts pour accélérer son apprentissage de la politique.

Après la période d’adaptation, je me sens très bien maintenant. L’expérience rentre en ligne de compte, comme partout, dans n’importe quel job. Il faut que l’expérience rentre et ensuite tu deviens beaucoup plus confiant, beaucoup plus confortable. Tu sais où aller, tu sais de quoi tu parles. Année après année, on devient meilleurs.

Certains parviennent même à réaliser les ambitions, souvent grandes, qui les mènent en politique. C’est ce que souhaite Nancy Drolet pour elle-même, mais aussi pour sa bonne amie Guylaine Dumont, malgré leurs différences d'allégeances.

C’est une richesse en fait. Je pense qu’on doit élever le débat au-delà de la partisanerie. D’être capable de s’écouter, dans le respect, et d’arriver à différentes conclusions; c’est tout à fait sain, je crois, dans une démocratie de faire ça , raconte l’ancienne hockeyeuse.

Je pense que les gens s’attendent à ce que les politiciens élèvent le débat. On voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec la violence. C’est à nous, les politiciens, de donner l’exemple, insiste Nancy Drolet. C’est sûr que des différences d’opinions, il y en aura toujours, mais ça peut se faire dans le respect. La démocratie, c’est quelque chose de précieux qu’il faut protéger.

