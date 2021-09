Les Canadiennes sont championnes du monde de hockey

Déjà double buteuse en finale aux Jeux olympiques de Vancouver et buteuse en or lors de ceux de Sotchi, Poulin a inscrit le filet gagnant contre les États-Unis, mardi, pour donner au Canada une victoire de 3-2 en finale du Championnat du monde de hockey à Calgary.

La Beauceronne a battu la gardienne Nicole Hensley d'un vif tir des poignets dans le coin supérieur droit du filet qui a tout juste franchi la ligne rouge, si bien que le but n'a été confirmé que plusieurs secondes plus tard, quand le jeu était toujours en cours.

Les Canadiennes deviennent ainsi championnes du monde pour la première fois en neuf ans. Les Américaines avaient gagné les cinq tournois organisés depuis. Les deux équipes montent sur le podium en compagnie des Finlandaises, qui ont battu les Suisses 3-1 dans le match pour la médaille de bronze.

Ça fait depuis 2012 qu’on attend ce moment-là, a lancé Poulin. De pouvoir enfin gagner, ici, à Calgary, dans notre maison, il n’y a pas de meilleur feeling. Ça fait du bien. Je pense que toutes les heures de travail, les larmes, la sueur.... Avec un pas de recul, tu réalises que ça vaut la peine.

Je pense que nous y avons cru dès le départ, a confié Mélodie Daoust. Nous avons montré beaucoup de caractère.

Daoust a été nommée joueuse par excellence du championnat. Elle a dominé le tournoi avec six buts et autant d'aides en sept parties.

Cinq des sept dernières finales entre le Canada et les États-Unis à ce tournoi ont nécessité des périodes de prolongation (2011, 2012, 2016, 2017, 2021).

C'est pourquoi c'est la plus grande rivalité du sport , a estimé l'Américaine Amanda Kessel.

Remontée canadienne

Le but de Poulin a couronné une longue remontée du Canada, qui était en retard 0-2 très tôt dans le match.

Alex Carpenter, qui n’avait pas marqué au tour préliminaire, a inscrit son quatrième but au tour éliminatoire lorsqu’elle a donné l’avance 1-0 aux États-Unis en milieu de première période. L’Américaine, seule devant le filet, a récupéré son propre retour après avoir sauté sur une rondelle perdue.

Intraitable, Carpenter en a remis quelques minutes plus tard en supériorité numérique. L’attaquante a bloqué un tir de la ligne bleue de sa coéquipière Lee Stecklein, mais elle a pivoté pour propulser la rondelle dans le filet d’Ann-Renée Desbiens.

Tout au long du tournoi on a eu de l’adversité, mais on est un groupe résilient, a remarqué Poulin. On savait que ce ne serait pas facile contre les États-Unis. Même si c’était 2-0 pour elles, on était très calmes dans le vestiaire entre la première et la deuxième période. On savait quoi faire, on savait à quoi s’attendre. On voulait rester fidèles à notre plan de match et c’est ce qu’on a fait.

Les Canadiennes ont répliqué avec deux buts rapides en début de deuxième vingt.

Brianne Jenner (à droite) a inscrit le premier but du Canada. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Pendant un avantage numérique, Brianne Jenner a d’abord récupéré un retour devant le filet pour ensuite glisser le disque autour de la jambière gauche de la gardienne. Un peu plus de deux minutes plus tard, Jamie Lee Rattray a habilement fait dévier un tir de Jocelyne Larocque tout de suite après la mise au jeu remportée par Jenner. Cette dernière a ainsi récolté sa septième aide du tournoi, un sommet qu'elle a bonifié avec la passe décisive sur le but de Poulin en prolongation.

Si elles avaient touché la cible avec une joueuse en plus, les deux équipes ont raté de nombreuses occasions de le refaire par la suite. Les Américaines ont écopé de deux punitions coup sur coup dans les minutes qui ont suivi les buts de leurs rivales, tandis que les Canadiennes ont reçu trois punitions mineures dans la seule troisième période, sans conséquence toutefois.

Les deux gardiennes ont également eu à se signaler, notamment Desbiens lors d’une échappée avec un peu plus de six minutes à faire, et Hensley lors d’un deux contre un face à Rattray et Poulin à 90 secondes de la fin du troisième vingt.

Malgré les pénalités et les occasions manquées, les Canadiennes n'ont jamais perdu confiance.

En troisième période, on a surmonté plusieurs pénalités, on est restées soudées et on n’a pas paniqué , a expliqué Poulin, qui ne pouvait espérer mieux comme dénouement qu'une victoire en prolongation. C’est une sensation incroyable.

C’est une joueuse spéciale, a dit Jenner au sujet de Poulin. Quand tu as autant de talent et une telle discipline au travail... c’est pour ça qu’elle est notre capitaine et qu'elle est si bonne pour nous. Elle possède toutes les qualités d’une grande joueuse. Ça a été un honneur pour moi de lui remettre la rondelle [sur le but gagnant].